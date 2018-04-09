疾病是“长眼睛”的，会主动寻找生活方式不健康、久处高危因子集聚区的人群

什么叫公民健康素养？公民健康素养有多少条？今年两会前，有政协委员就此问题电话访问了100人，其中有19人还是医务工作者。调查结果不容乐观——98人说不知道或答错了，只有2人答对了健康素养的概念，仅有1人答对了健康素养有66条。

社会的发展以人为本，人的发展以健康为本。一直以来，一谈到健康问题，目光多集中在医疗供给侧，对于个人在防病治病、保护自身健康方面的知识掌握、技能提高等缺乏重视。在人口老龄化进程加速、慢性病发病率显著提升的今天，有必要完善需求端的管理，尽可能发挥个体学习健康知识、全面认识疾病的主观能动性。

比如，有研究表明，老年人关节炎和高血压的发病率，往往和其自身的健康素养呈负相关。因此健康期望寿命的提高，很大程度上依赖于健康素养的提高。《“健康中国”2030规划纲要》提出，到2030年“全民健康素养大幅提高，健康生活方式得到全面普及，有利于健康的生产生活环境基本形成”，传播健康知识和技能、指导公众转变健康理念、强化个体的健康责任，形成与外围力量的同频共振，其实是为一个充满活力的未来打基础。

健康教育与健康促进，被国际社会公认为提高全民健康水平最经济、最有效的策略，美国、澳大利亚等国家均已把其纳入国民健康规划。当前我国的健康教育已经有比较成熟的体系，但与健康促进、传播活动的不衔接，管理模式的粗放化，配套政策的不完备，严重影响了健康教育活动的效果。一些冒牌专家、教授，打着健康教育、养生的幌子，推销假冒伪劣保健品，传播错误或者极端的观念，更是凸显了规范标准和制度监管的双重缺失。随着健康社会治理策略的转变，急需健全健康教育体系，调整健康教育策略，增强部门协同，努力将管理向精细化延伸。

相对于健康教育的单向灌输，健康传播则是将系统的健康知识打散，通过多元化的传播方式，润物细无声地提高健康素养。调查显示，微信阅读量排行榜上，健康、养生类文章仅次于情感、心理类文章排名第二，新的传播媒介极大地方便了公众获取信息，也成了健康传播的主要阵地。如果缺乏严谨、细致的自我审核，专业、权威机构部门的把关，就有可能导致泥沙俱下。比如有文章说防“三高”要多吃杂粮，另一种声音则认为杂粮吃多了容易得痛风；有文章说老年人多喝骨头汤补钙，反对者则坚持喝多了骨头“脆”，更易骨折。面对莫衷一是的观点，公众应当如何选择？从这个角度来看，无论健康传播途径和手段如何变化，传播者和监管部门的“过滤”机制始终不可或缺。因势而动，不断升级配套的纠查系统，及时澄清谬误，以正视听，才能有效匹配公众日益增长的健康需求。

疾病是“长眼睛”的，会主动寻找生活方式不健康、久处高危因子集聚区的人群。正因此，准确评估个人健康状况、积极获取相关知识、合理利用医疗卫生资源、努力践行自我健康管理，可以远离疾病的视线，同时为他人做出良好示范。适应时代和科技的发展，协同推进健康教育、健康促进和健康传播，加强监管，优化服务，减少疾病“睁眼”的机会，全民健康必能早日实现。

（作者为安徽省中国特色社会主义理论体系研究中心特聘研究员、安徽医科大学卫生管理学院教授）