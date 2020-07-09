亚盛医药与国家血液系统疾病临床医学中心达成战略合作

7月3日，亚盛医药（6855.HK）宣布与国家血液系统疾病临床医学研究中心签约，就共同建设“国家血液系统疾病临床医学研究中心亚盛研究院”（简称“研究院”）签署战略合作协议，加码血液肿瘤领域的研究与临床开发。

随着《全力打造苏州生物医药产业地标实施方案（2020-2030）》出台，苏州加快本地临床研究能力建设及打造一批医药地标企业成为重要内容之一，在此背景下，亚盛医药与苏州重点临床研究机构国家血液系统疾病临床研究中心积极探索，达成全方面战略合作。双方将强强联合共建“国家血液系统疾病临床医学研究中心亚盛研究院”，聚焦血液肿瘤领域，在肿瘤基础研究、临床治疗研究、创新药物研发、创新人才培养、关键核心技术平台培育等方面开展全面深层次合作。

签约仪式上，亚盛医药董事长、CEO杨大俊表示，国家血液系统疾病临床医学研究中心在血液肿瘤领域的学术水平与临床资源方面都具有优势，血液肿瘤是亚盛医药产品管线的重要研发方向之一，公司多个在研品种在该疾病治疗方面呈现了潜力。更重要的是，亚盛医药与国家血液系统疾病临床医学研究中心有共同目标之一，即“解决血液疾病领域尚未满足的临床需求”，这是双方合作的起点，也是合作的落脚点。

苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛表示，国家血液系统疾病临床医学研究中心联合亚盛医药达成战略合作项目的签约，对推动苏州生物医药产业发展和国内血液病领域转化研究具有重要意义。希望今后能够发挥医教研产协同发展的新优势，大力推进临床研究和新药研发创新，积极探索适应新形势的人才培养模式，将双方战略合作推向新高度，为国家血液系统疾病临床医学研究中心建设再添新砖，为健康中国、健康江苏建设作出更大的贡献。