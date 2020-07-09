联合国报告呼吁各国 加强研究和预防人畜共患疾病

新华社讯 （记者杨臻）联合国环境规划署与国际牲畜研究所近日联合发布的一份报告呼吁，各国政府亟需采取措施阻断病原体从动物“跨越物种界限”传染给人类，否则将来还可能暴发更多人畜共患疾病。

这份名为《预防下一次大流行病：人畜共患疾病以及如何阻断传播链》的报告指出导致人畜共患疾病频发的七大因素，包括人类对动物蛋白的需求增加、对野生动植物的利用和开发增多、气候变化等。

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生在报告中说，流行病不仅影响人们的生活，也危害各国经济。在过去几个月中，“我们切身感受到，疫情对最贫穷和最脆弱人群的打击最为严重”。为了防止将来疫情再度暴发，必须更加谨慎地保护自然环境。

为预防和应对人畜共患疾病和大流行病暴发，报告建议各国政府扩大对人畜共患疾病的科学探究，采取将公共卫生、兽医和环境专业知识相结合的“一体化健康”计划，加强生物安全和相关防控体系建设，以及采用可持续的土地管理做法等。

人畜共患疾病是指动物和人类之间自然传染的疾病，包括埃博拉、中东呼吸综合征、新冠病毒等。