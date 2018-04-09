乌头细辛汤治疗足跟痛

足跟痛一证，临床并非少见。口服药效果不显，以中药外洗能达到活血、祛邪、止痛之效。患者往往活动受限，痛苦异常。足跟一侧或两侧疼痛，不红不肿，行走不便。又称脚跟痛。是由于足跟的骨质、关节、滑囊、筋膜等处病变引起的疾病。常见的为跖筋膜炎，往往发生在久立或行走工作者，长期、慢性轻伤引起，表现为跖筋膜纤维断裂及修复过程，在跟骨下方偏内侧的筋膜附丽处骨质增生及压痛，侧位X射线片显示跟骨骨刺。但是有骨刺不一定有足跟痛，跖筋膜炎不一定有骨刺。中医学认为，足跟痛多属肝肾阴虚、痰湿、血热等因所致。肝主筋、肾主骨，肝肾亏虚，筋骨失养，复感风寒湿邪或慢性劳损，便导致经络瘀滞，气血运行受阻，使筋骨肌肉失养而发病。治疗上多用滋补肝肾、益气养血、祛风除湿、蠲痹通络等法，运用得当，均可获效。陈宝贵经临床实践，将祛寒、活血、止痛之自拟乌头细辛汤用于治疗本病，取得了较好的疗效。

处方组成：川乌15克，细辛10克，威灵仙30克，冰片3克，草乌15克，川芎30克，透骨草30克。水煎外洗，每日1~2次，每次30分钟。

方解：本方川乌、草乌、威灵仙祛寒；川芎、透骨草，活血；细辛、冰片，止痛。

加减：风邪重者可酌加防风、羌活等；寒邪重者可酌加附子、肉桂、小茴香等；湿邪重者可酌加苍术、薏苡仁等；瘀血重者可酌加丹参、桃仁、红花、乳香、没药等。

方歌：乌头细辛汤灵仙，川乌草乌与冰片，祛寒活血止疼痛，足跟疼痛洗浴痊。

验案：患者杨某，女，42岁。患足跟痛月余，走路时疼痛尤甚，伴腰膝酸软，疲乏无力，舌苔薄白，脉沉细。经X线检查两足跟骨未见异常。曾就诊于骨科，予以口服非甾体类抗炎镇痛药物治疗；压痛点注射醋酸强的松龙，加外用膏药治疗，效果不显。今为求中医治疗来我院门诊，陈宝贵诊断为风寒袭络，予以自拟乌头细辛汤加减：川乌15克，细辛10克，威灵仙30克，冰片3克（冲服），草乌15克，川芎30克，透骨草30克。14服。水煎洗之，每日1~2次，每次30分钟。二诊诉，疼痛减轻，继取14剂，外洗，随访疼痛愈。（张美英 天津中医药大学附属武清中医院陈宝贵工作室）

（注：文中所载药方和治疗方法请在医师指导下使用。）