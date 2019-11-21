受访专家:北京协和医院骨科主任医师 翁习生

当下，最火的群众运动莫过于广场舞和快步走了。很多中老年人在锻炼一段时间后，发现自己的足跟虽不红不肿，但一走一跳就疼痛难忍，以为是自己足跟长了“骨刺”。北京协和医院骨科主任医师翁习生告诉记者，足跟痛以中老年人及体重较重者、有过足外伤史、长期站立或过度运动者多发，主要是由于足跟的骨质、关节、滑囊、筋膜等处发生病变。足跟骨刺虽然也是原因之一，但两者并不存在必然关系，不能误认为足跟痛就等同于跟骨骨刺。

翁习生说，足跟痛的原因有足跟脂肪垫炎或萎缩、跖腱膜炎、跟骨滑囊炎、跟骨骨刺、跟骨高压症等。其中，跖腱膜炎最为常见。跖筋膜为足底腱膜的一部分，在长期暴走、过度跳广场舞等情况下，易产生无菌性炎性损伤，进而诱发足跟痛。患者的疼痛有独特表现，首先是晨起下床最初几步时疼痛最重，痛感类似踩到钉子或被刺扎到。有时疼痛会迫使人只能在原地站立，而不能活动，但行走几步后疼痛就会明显减轻或消失。另外，负重活动或大量活动后疼痛会加重，休息后有明显缓解，可是从休息的地方再起立行走时又会发生疼痛。

发生足跟痛的患者，首先应到医院检查寻找病因。患者在急性期应注意多卧床休息，每天坚持做跖腱膜牵拉锻炼和踝关节背屈、跖屈运动（即脚腕转动，使脚尖上下摇摆）。尤其是早晨下床前，先锻炼再起床可减少疼痛，长期坚持还可以帮助炎症消退。同时，口服消炎镇痛药，必要时可采取痛点封闭治疗。最后，翁习生建议，足跟痛患者应尽量选穿轻软合适的鞋子，注意减少久站和长时间行走，不要让足部过度疲劳，并坚持每晚用温热水泡脚20~30分钟，促进局部血液循环，有利于病情的控制和恢复。此外，要慎用按摩推拿来减轻症状，尤其是使用牛角、木棍等硬物在疼痛部位刺激，非但不会使病情好转，还可能会引起相反的结果。（记者 江 越）