干细胞诱导治疗慢性心衰学术交流会在京举行

慢性心衰是各种心血管病发展到终末期的临床综合征，目前对改善慢性心衰患者的长期预后仍缺乏有效的临床治疗方案。为讨探如何实现精准治疗慢性心衰，分享国内外干细胞发展的现状及研究成果,6月22日，由中国初级卫生保健基金会主办的“干细胞诱导治疗慢性心衰学术交流会”在北京举行。

参会嘉宾合影

据了解，干细胞是原始且未分化的细胞，它具有再生与分化的能力，可以增值成为原来相同的细胞也可以分化成其他功能的细胞。干细胞治疗作为新兴的"精准"治疗方法，近年来在帕金森病、脑卒中、糖尿病、骨关节炎等疾病治疗领域都取得了进展，而在慢性心衰领域，尤其是非缺血性心肌病的临床干细胞治疗方面仍处于探索研究阶段。这也是本次交流会的目的。

解放军总医院第一医学中心心血管内科徐勇在会上还牵头发起了干细胞治疗扩张性心肌病的基础和临床研究，与会专家学者围绕研究中动物模型制备，干细胞来源和获取，局部微环境调控，细胞输注途径，临床疗效及安全性评价等方面进行了深度探讨，提出意见。（李轶群）