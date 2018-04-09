三种人格易沉迷社交媒体 看看你中招了吗？ 

现代社会中，社交媒体占据了人们大量时间，有些人甚至沉迷其中，无法自拔。根据美国一项新研究，三种人格特质易沉迷社交媒体，希望人们作为自查参考。

该研究由美国纽约州宾厄姆顿大学科研团队组织开展。研究人员对300名大学生的人格特质及使用常见社交媒体的频率进行了对比分析。“人格五因素模型”理论将人类分为神经质、开放性、宜人性、外向性和责任心五种主要人格。该研究发现，社交媒体依赖与其中三种特质相关，即神经质、责任心和宜人性。研究人员解释称，神经质的人心理压力和焦虑水平较高，为逃避负面情绪，最有可能陷入社交媒体的世界难以自控；具有宜人性和责任心特质的人群待人友善、富有同情心且有一定自控能力，但正是这种高度的友好和尽责致使他们有意识地使用社交网络，以维护友谊和事业蓬勃发展。令人有些惊讶的是，另外两种人格特质——开放性和外向性同社交媒体依赖无关。

宾厄姆顿大学助理教授艾萨克·瓦格菲称，该发现为网瘾、社交媒体上瘾等的认识、了解及防范提供了全新视角。▲ （楼琳娜）