网络素养教育是防沉迷的良方

笔者朋友有一个5岁孩子，因工作忙，经常把手机给孩子，让手机和网络充当“电子保姆”。如今，孩子小小年纪就已熟悉手机中各项娱乐功能，经常拿着手机玩“吃鸡”游戏、刷抖音。朋友说，孩子通过手机确实认识了不少新鲜事物，不过她也担心孩子过度沉迷网络，影响健康成长。

相关调查显示，中国网民中未成年人首次触网年龄明显提前。怕孩子沉迷网络，这是很多年轻家长共同的忧虑。

其实，任何事情都有正反两面。互联网技术在提供方便的同时，也存在一定隐患，尤其是当其作用于青少年这一特殊群体时。在信息时代，我们需要重新审视青少年与网络世界的关系：互联网世界纷繁复杂，由于未成年人对信息识别和筛选能力不足，加之好奇心重，更容易受到不良信息影响，而且青少年自控能力较差，如果没有家长的管理、引导，很容易深陷其中。

防沉迷系统的上线及不断更新，就是一场针对青少年网络成瘾问题的技术攻坚战。这个系统从技术上实现了对未成年人“网上冲浪”的时间限制、消费限额以及内容管理，一些大型互联网企业推出的防沉迷系统还尝试将家长、教师群体引入其中，让他们与孩子共同建立规则，在一定程度上改善了以往家长和孩子之间、老师和学生之间因为不了解、关系疏、引导缺、示范差等引发的种种问题，尤其是沉迷网络问题。

然而，解决未成年人网络沉迷问题，仅仅依靠技术显然是不行的。从技术本身来说，尽管防沉迷系统不断更新，但依旧存在如身份认证困难、推荐内容单一等不足。从完善治理来说，未成年人网络保护更需要技术性治理和社会性治理综合发力。因为“防沉迷”的实质是未成年人保护和教育问题，家庭、学校、政府、社会都要为此贡献力量，都有责任在加强孩子网络素养教育方面扮演好自身角色。

家庭是孩子的第一所学校，家长是孩子的第一任老师。因此，家长应当注意关注孩子的健康成长，对孩子用网时间、浏览内容等善加引导，以分享成人经验的态度参与到孩子用网过程中，尝试与孩子建立规则，培养孩子理性、自主用网能力。学校等角色也十分关键，应当加强对在校未成年人网络素养教育和审美教育，开设相关网络教育课程并使其真正发挥作用。监管部门应发挥主导作用，加强对网络从业者的社会价值和社会责任的约束，推出管长远的基础性设施，促进社会各界共同参与。

防沉迷不应仅仅是一场技术攻防战，更是一场各相关方都参与的网络素养教育持久战。与其相互推责，不如守土有责。只有推动各方达成共识，孩子才可能真正获得一个更加健康的网络环境，也才能真正懂得如何合理用网。