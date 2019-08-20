有时，一个人不知不觉的行为更能透露他的个性。近日，英国伦敦大学学院的心理学家发现，通过人花钱的方式也能预测其性格。

研究人员与一家总部位于英国的金融机构合作，从2000多名账户持有者那里获得了知情同意书并收集了数据，总共有200万笔信用卡和银行交易记录。账户持有人都接受了一项简短的人格调查，包括测量物质主义、自我控制和“大五人格特质”的问题。参与者的消费数据被归纳为几大类——包括超市、家具店、保险单、网上零售店和小餐馆等。研究人员分析参与者在类别间的花费，看是否可以预测特定的人格特征。

结果发现，不同性格的人在花钱方面确实有区别。具体来说，“经验开放性”（包容性）强的人在乘飞机旅行方面花了更多的钱，外向的人倾向于消费更多的餐饮和酒类，随和的人会把更多的钱捐给慈善机构，责任心强的人储蓄意愿强，而那些注重物质生活的人会把更多的钱花在购买珠宝而较少捐赠。此外，自控性强的人银行卡花费少，情绪易波动的人较少做抵押贷款。不管一个人是老还是年轻，是高薪还是低薪，预测结果大体上是一致的。一个例外是，生活在极度贫困地区的人更难预测。一种可能的解释是，贫困地区提供的消费机会较少，难以反映人们的心理偏好。

发表在《心理科学》上的这项研究成果在银行和金融服务业中有着明确的应用，企业可以针对不同性格人群采用不同的广告投放策略，做到效益最大化。