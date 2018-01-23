国医大师邓铁涛的“四养”之道

邓铁涛，生于1916年，广州中医药大学主任医师、教授、博士生导师。1989年被英国剑桥世界名人中心载入世界名人录。1990年被遴选为全国继承中老中医药专家学术经验指导教师。2009年被授予“国医大师”称号。

国医大师邓铁涛在行医诊疗之余研究养生之道，并坚持实践，百岁高龄仍耳聪目明，思维清晰。邓老重视仁德，固护脾胃，颐养阳气，使机体维持阴阳平衡的健康状态，从而达到长寿的目的，并在长期的防病、治病过程中，摸索总结出一套养生方法———

书以养德

历代养生典籍都强调“养德可以长寿，养生必先养德”这一观点，甚至将养德看成是“养生之根”。

养德的人必须多涉猎书籍并付诸实践。邓老除了看中医药学著作外，还非常喜欢看中国传统文化的经典著作，如《论语》《大学》《中庸》《孟子》《道德经》《庄子》等。

另外，他还特别喜欢诵读诗词歌赋。至于行动方面，他行医教学至今70多年，时刻不敢忘记“医乃仁术”与“师者所以传道、授业、解惑也”的古训。

静以养心

通过静坐、冥想等方法使自己获得内心的平静。

邓老经常练习打坐，双腿交叉盘坐于床上，上身自然放松，头位正直，自然闭目，含胸拔背，两手置于腹前相互轻握，自然闭口，坐正后，全身放松，不加意念。

此法可于晨起和入睡前各做1遍。

作息规律，睡眠充足是调神养心的法宝；温热水泡脚，并用双手按摩、揉搓脚背及脚心，可帮助入睡。

采阳养肾

肾为先天之本，历代养生家认为，养肾可使人长寿。

午间散步，采阳助肾。每天中午时分，只要天气晴朗，邓老都会围绕楼下空地悠闲散步数圈，此方法比较适合中老年人以及阳虚体质者。

药取平和，常服养肾。邓老比较喜欢选用枸杞、何首乌、杜仲、肉苁蓉、灵芝、桑葚、蜂王浆、女贞子、山萸肉等药性平和的中药，长期适量服用有一定的养精保肾作用。

食养脾胃

要想长寿，必须注意调养脾胃。想要脾胃强健，关键在于重视饮食习惯与适量运动。

饮食有节。饮食要有节制，过分的肥甘厚味，或过饥过饱，食无定时，易损伤脾胃，脾胃一伤，则诸病丛生。

中医认为，脾胃是人的后天之本，营养物质的消化吸收、气血的化生，都有赖于脾胃的运化功能。

杂食不偏。邓老一贯主张进食宜杂不宜偏，五谷杂粮、酒肉果蔬都可进食，但不可过量。每种食物都有寒热温凉之四性，更有酸苦甘辛咸之五味，缺之则易使人体气血阴阳失衡。

宜温不宜凉。现在患慢性消化道疾病的人非常多，其中部分原因在于长期进食寒凉饮食，日久耗损脾胃阳气，导致脾胃运化功能失常，从而影响营养物质的吸收和利用，结果变生诸疾。所以，饮食宜温不宜寒凉。