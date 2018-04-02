国医大师张磊：养生要脑勤、体勤、嘴勤

第三届国医大师、河南中医药大学教授张磊虽说已是88岁的高龄，但看起来远比实际年龄年轻很多。在接受采访时，他声音洪亮、思路清晰、反应迅速。在谈及如何养生、保持健康的体魄时，张磊将自己的养生方法总结为“三平、三勤、四知”。

养生“三平”

何为养生“三平”？张磊告诉记者，就是做平常人、保持平常心、办平常事。

做一个平常人 张磊说生活不宜过度劳累，不过度悠闲，做到劳逸结合。张磊晚上九点多睡觉，早上四点多起床。由于起得早、吃饭早，他总会在出门上班前小睡10分钟为自己“充电”，保证在坐诊时保持良好的工作状态。同时张磊注重生活规律，做到不抽烟、不喝酒。

对待生活保持平常心 张磊告诉记者，对待任何事物不过分争强好胜，遇到压力也要有放松身心的解压方法。张磊就有很多业余爱好：拉二胡、练书法、写诗。这些不仅可以放松身心，还能陶冶情操，有助于保持一颗平常心。

办平常事 张磊在工作岗位上爱岗敬业，不贪图名利钱财。张磊常说自己只是一个普通中医，仅仅想在平凡的生活中为社会做出自己应有的一点贡献。

养生“三勤”

何为养生“三勤”？张磊告诉记者，就是脑勤、体勤、嘴勤。

张磊经常说，对待生活要满足，对待学习要不满足。所以他一有时间就读书学习，这个习惯也持续锻炼了大脑的灵活程度，有利于保持年轻心态。他从不睡懒觉，早上一起床就打扫卫生，把家里收拾得一尘不染。张磊还坚持锻炼，年轻的时候喜欢跑步，每周都坚持进行1万米、7千米、4千米左右的跑步锻炼。年纪大了就经常打打太极拳，保持“体勤”的状态。张磊还认为遇到开心事儿、烦心事儿不能不倾诉。所以他广交朋友，时常与大家聊天，通过“嘴勤”，既能疏解压力，又能促进动脑，维持健康体魄。

养生“四知”

何为养生“四知”？就是知度、知足、知害、知己。

张磊说，“知度”就是“饮食要有度、劳逸要有度、情绪要有度，不能过喜、过怒、过悲。”在饮食方面，张磊不爱在饭店吃饭，喜欢少油少盐的素食，很少吃肉。另外，他常年坚持每天早上一定要喝一碗用几粒枸杞、三个大枣做的汤。枸杞养肝明目，大枣益气养血，偶尔他还会在汤中加入几片西洋参起到补气养阴，清热生津，健脾养胃的作用。此外，张磊每年都会做一个全面的健康检查，对自己的身体状况做到心里有数。有病要早治，无病要预防。

在采访的最后，张磊给记者读了三首自己写的养生诗，与大家共勉：

养生诗

（一）

身体健康贵自持，多劳多乐少油脂。

何须无病乱求补，难得糊涂是上棋。

（二）

神仙就在我心头，不去蓬莱跪拜求。

常法阴阳和术数，自能持满度春秋。

（三）

老夫晨起忙三事，打扫庭除清几盂。

日日年年无倦怠，心安室净体康舒。（许艺颍）