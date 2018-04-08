谨记！诱发急性心梗的10个危险时刻

急性心肌梗死简称“心梗”，是人体心脏冠状动脉急性、持续性缺血缺氧所引起的心肌坏死。该病在欧美最常见，美国每年约有150万人发生心梗。近年来，我国急性心梗的发生率呈明显上升趋势，每年新发病例至少有50万人。

发生心梗后极易导致猝死，因此，正确认识这一凶险的病症及时防范至关重要。中国武警总医院急救医学中心主任王立祥总结了10个易诱发急性心梗的危险时刻，希望避免更多悲剧的发生。

俗话说“不怕一万，就怕万一”，中老年人及冠心病患者，尤应认识有关诱发心梗的主要危险时刻。万一发生胸口疼痛，有濒死、压迫感，持续5分钟至15分钟或以上，伴有出汗、恶心等症状时，要高度警惕心梗的发生。应在第一时间拨打急救电话，寻求医护指导帮助。如果有冠心病病史，可服用阿司匹林、硝酸甘油等药物。

第一“间”：如厕间

所谓如厕间，即指上厕所的时刻。

中老年人或有疾患者，大便往往不顺畅，在用力排解大便时，人体的腹内压会增大，血压会迅速上升，甚至可较平时翻一番，心率也相应加快，这一切都会增加心脏负担，可能诱发心肌梗死。

事实上，在卫生间中发生心梗导致死亡悲剧时有发生。2006年12月20日，北京999急救指挥中心接到相声表演艺术家马季先生家中打来的求助电话。救护车赶到现场时，72岁的马季先生已失去呼吸、心跳，诊断分析后认为，他就是在上厕所的过程中突发心肌梗死。因此，建议中老年人特别是患有冠心病的人群，在如厕时一定切忌用力过猛，当排便不顺畅时，可通过药物等方式进行辅助。

第二“间”：洗澡间

所谓洗澡间，即指洗澡的时刻。

洗澡时全身血管扩张，皮肤和肌肉血流增加，很多老年人都患有心脑血管疾病，长时间待在密闭缺氧的环境里，很容易引起大脑和心脏缺血，进而发生危情。

值得注意的是，老年人很多意外都是在洗澡时发生的。提醒老年朋友，饭后千万别马上洗澡，这是因为刚吃完饭，大量血液聚集在胃部，其他器官处于相对缺血状态，此时洗澡发生危险的可能性更高。同时，饿的时候也不要洗澡，因为血糖降低很容易发生晕厥。有冠心病的病患或者中老年人除了不要在饱餐或饥饿的情况下洗澡，还要注意洗澡水温与体温相当，洗澡时间不宜过长，最好在他人帮助下进行。

第三“间”：酒席间

所谓酒席间，即指就餐饮酒的时刻。

酒精会引起大脑兴奋，促使心率加快，血压升高，并可诱使心律失常，使心脏的负担加重，尤其是患有高血压及心脑血管疾病者，饮酒会诱发冠状动脉痉挛及心肌耗氧量增加，进而诱发急性心梗。有冠脉疾病的患者进食大量含高脂肪高热量的食物后，血脂浓度会突然升高，导致血黏稠度增加，血小板聚集性增高，形成血栓，引起心梗。我们经常会看到媒体报道某某饮酒后去世的新闻。这些悲剧的发生，多数就是因为饮酒诱发了急性心梗。

暴饮暴食也是诱发心梗的危险因素。生活中，不少心肌梗死病例发生于暴饮暴食之后。建议有冠心病的病患或者中老年人不宜饮酒，同时注意清淡饮食，不可暴饮暴食，避免增加心脏负担。

第四“间”：棋牌间

所谓棋牌间，即指打牌、下棋等长时间久坐不动的时刻。

沉迷于打牌，久坐不动，突然情绪激动，血压一路飙升，引起心率增快、血压升高等情况时，很容易诱发心肌缺血，引发悲剧。曾看到网上有新闻报道，一老者连续打牌十多个小时，突然赢了一把，结果发生心梗丧命。前不久，24岁的王某，也是因连续打麻将48小时之后突发胸痛倒地，送到就近的医院诊断为急性心肌梗死。诸如此类的例子数不胜数，但这些悲剧其实有可能避免。建议有冠心病的病患或者中老年人，千万不能长时间坐着不动，在打牌下棋等娱乐间隙时，要有意识地活动身体，这样有利于体内血液循环通畅。

第五“间”：电视间

所谓电视间，即指看电视等情绪易激动的时刻。

看电视常会引起情绪过分紧张、激动，交感神经兴奋，血液中的儿茶酚胺物质增加，引起血压升高，冠状动脉痉挛，致使心肌缺血，诱发心绞痛或心肌梗死。建议患有冠心病者或者中老年人，看电视控制好时间，睡前看电视别超过半小时，不要看内容过于刺激的节目，保持平静心态，避免乐极生悲。

第六“间”：游泳间

所谓游泳间，即指游泳的时刻。

游泳时受到凉水的刺激，引发血管痉挛，出现冠状动脉缺血而诱发心肌梗死。对于普通人群来说，游泳是种很好的锻炼方式，可以锻炼出一个强而有力的心脏。然而，心脏病患者游泳是不适宜的，因为游泳会增加心脏的负担。2011年7月16日，广州举行珠江横渡，一名中年人游至中途突发心肌梗死离世，给这次体育盛事留下遗憾。建议身体健康的中老年人进行游泳锻炼时，要完全活动开身体，同时要选择水温适宜的地域进行，避免低水温的刺激。有冠心病疾患的患者，最好不要游泳。