烧煤采暖升高心脑血管病死亡风险

近日，《美国医学会杂志》发表了一项在中国进行的队列随访研究结果——使用煤炭和木柴（固体燃料）做饭及采暖产生的室内空气污染，会显著升高冠心病和脑卒中的死亡风险。

尽管固体燃料燃烧产生有害健康的PM2.5是已知事实，但在此项研究之前，一直缺乏室内空气污染和死亡风险（尤其心脑血管疾病的死亡风险）关联的大规模人群前瞻性队列研究证据。

来自英国牛津大学、华中科技大学、中国医学科学院和北京大学的研究人员，对中国5个只使用固体燃料的农村地区的27万余名居民进行了平均7年的随访。研究人员发现，在调整年龄、性别、社会经济状况、吸烟、饮酒、饮食、体力活动与肥胖等因素的影响后，与主要使用清洁燃料（燃气或电力）的个体相比，经常使用固体燃料做饭的个体，心脑血管疾病死亡风险升高了20%，而经常使用固体燃料采暖的个体，心脑血管疾病死亡风险升高了29%。使用固体燃料的时间越长，死亡风险也越高。研究还发现，固体燃料与吸烟的危害有明显的叠加作用，吸烟且使用固体燃料的个体，与不吸烟且使用清洁燃料的个体相比，心脑血管疾病死亡风险增加76%。

研究还显示，从固体燃料转用清洁燃料做饭的个体，其发生心脑血管疾病死亡的风险，较长期持续使用固体燃料做饭者低17%；而转用洁净燃料取暖者的死亡风险，较持续使用固体燃料取暖者低43%。此外，在使用固体燃料做饭的个体中，炉灶有良好通风设施者，心脑血管疾病死亡风险比没有良好通风设施者低11%。

该研究的主要作者之一、英国牛津大学终身教授陈铮鸣表示，近几十年来，中国政府一直大规模推广替换传统炉灶以及使用清洁燃料的整改工程。该研究证实了从固体燃料转换至清洁燃料以及使用良好通风设施对健康的益处。