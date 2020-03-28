业界共同发起倡议并启动爱心公益咨询问诊

近日，由人民网指导，人民健康、中国县域医院院长联盟、中国心血管健康联盟主办，医渡云、辉瑞普强举办的“后疫情时代：2020心脑血管疾病管理倡议”在人民网在线发布。会上，参会嘉宾共同倡导下，因数健康平台将推出面对全国心脑血管疾病线上公益咨询问诊活动。号召涉及心脑血管疾病的专业医生积极加入因数健康平台，加入公益咨询问诊行动，帮助广大心脑血管疾病患者。

新冠肺炎的突袭让人们感到措手不及，对于患有心脑血管等慢性疾病人群来说，基础性疾病的存在，是不良预后的危险因素。《柳叶刀》杂志对99例COVID-19肺炎住院患者的回顾分析中发现，40%合并心脑血管疾病，而且心脑血管疾病患者更容易在COVID-19感染后发展为重症患者，死亡风险更高，需要更加及时诊治和更加积极的处理策略。而据《中国心血管病报告2018》报告统计，心脑血管病患者人数高达2.9亿，死亡率居首位，高于肿瘤及其它疾病，每5例死亡中就有2例死于心脑血管病。因此，疫情期间，控制好心脑血管疾病患者的病情十分重要。

作为国内医疗人工智能独角兽企业之一,医渡云集团快速搭建“重专业、高品质、有保障”的心脑血管专属健康管理平台——因数健康，致力于为医生提供专属智能诊室和专病管理，致力于为患者提供更高效、更有温度的私人医生制健康管理服务。为了让公益行动更加高效，因数健康还推出小D医生助手，通过对连入互联网的血氧、心率、血压等指标进行标准化、专业化的评估，为医生定制个性化健康管理方案提供科学而有力的支撑。医渡云首席科学家闫峻介绍，小D医生助手的上线将大大提升线上疾病管理的效率。

据了解，此次心脑血管疾病互联网健康公益咨询问诊行动，在中国科学院、中国心血管健康联盟主席、上海复旦大学附属中山医院葛均波院士号召下，中国县域医院院长联盟执行主席、北大医院心内科、心脏中心霍勇教授，江苏省人民医院孔祥清教授，广东省南方医院吴平生教授，中国心血管健康联盟秘书长方唯一教授，北京协和医院王崇慧教授，北京天坛医院徐东教授，武汉协和医院黄恺教授，兰州大学第一医院张钲教授等专家已经应邀参加并初步确认了咨询问诊时间，同时更多专家将陆续加入到这次公益咨询问诊行动中。

如何才能参与这些专家的在线公益咨询问诊？心脑血管疾病患者，在线下医院进行过初诊后，扫描下方二维码，点击“我的医院”，进入公众号首页，根据公益咨询问诊宣传提示，进入公益咨询问诊专区。2020年3月28日起，可以开始预约医生。