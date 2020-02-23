国家能源局："三个加强"保障居民冬季供暖需求

人民网北京2月23日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍做好疫情期间煤电油气重点供应，保障居民用能需求工作情况。会上，国家能源局电力司司长黄学农表示，目前北方地区清洁取暖总体运行平稳，国家能源局将用“三个加强”来保障居民供暖需求。

黄学农表示，此次疫情正处于采暖季，受疫情影响的北方地区群众，特别是老人、小孩宅在家里的时间比往年更长，取暖保障更加重要，目前做了三个方面的工作。

一是加强监测预警。建立天然气保供日调度机制、北方地区清洁取暖情况旬报机制，及时协调解决清洁取暖工作中出现的问题。疫情防控期间，国家能源局进一步加强与地方的沟通，全程跟踪北方地区天气变化，及时分析清洁取暖的运行态势。特别是督促各省区市进一步加强对医院、医疗用品生产企业等防疫重点单位的供暖保障，全力保障能源供应，严守安全取暖底线；

二是加强能源供应保障。积极推进天然气、电力、煤炭等各类能源的联保联供，加强天然气产供储销体系建设，供电、供气、供热企业不能因为居民暂时欠缴电费、气费、取暖费而发生断供情况，影响居民生活；

三是加强重点问题的协调。针对采暖季一些地区群众反映的问题，开展专题研究，深入分析农村地区清洁取暖问题，围绕降成本、稳政策、改作风，提出针对性解决措施。

黄学农表示，目前北方地区清洁取暖总体运行平稳。下一步，将深入贯彻落实宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热的原则，保障采暖季天然气、电力和煤炭供应。进一步完善应急预案，制定天然气供应、增购区外来电等备用措施，及时解决供暖方面出现的问题，确保人民群众温暖过冬。