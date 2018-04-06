医院门诊经常遇到这样的病人，随意换用其他降压药甚至停药。被问起原因就说，“我朋友用这个药非常好”“感觉没啥不舒服，就不吃药了”。对此，南方医科大学中西医结合医院心血管病科副主任医师薛进平说，降压药并非单纯降压，正确使用，还能保护其他脏器。

据薛进平介绍，目前国内降压药有数十种，指南推荐首选的降压药物主要包括5类：1.利尿剂，如氢氯噻嗪；2.钙离子拮抗剂（地平类），如氨氯地平；3.β-受体阻滞剂，如美托洛尔；4.血管紧张素转换酶抑制剂（普利类），如卡托普利；5.血管紧张素受体拮抗剂（沙坦类），如氯沙坦。没有冠心病、心衰、脑血管病、糖尿病、肾脏病等合并症的单纯高血压病人，这5类降压药均可用，整体疗效无明显差异。若已有合并症，就需根据具体情况谨慎选择了。

高血压合并冠心病、心绞痛的病人，既要控血压，又要扩张冠状动脉以改善心肌供血，首选地平类或β-受体阻滞剂；心梗后患者，同样需要降压又护心，首选普利类或β-受体阻滞剂；慢性心衰患者首选β-受体阻滞剂、普利类或沙坦类、利尿剂，这几类药又是治疗心衰的主要药物；合并慢性肾病者，要根据肾功能的分期选药，肾功能轻微异常，可选对肾脏有保护作用的普利类或沙坦类，肾功能较差者需慎用这两类药物，并定期检查肾功能；心率快的患者首选β-受体阻滞剂，既降血压又稳心率；合并糖尿病者首选普利类或沙坦类，反复发作低血糖的患者不建议用β-受体阻滞剂，因其可掩盖低血糖症状；有房颤者首选沙坦类或普利类，也可用β-受体阻滞剂来预防房颤和降低心率；合并血脂异常者首选普利类或沙坦类；尿酸高或者糖尿病患者尽量不用利尿剂。

薛进平提醒，长效降压药每天只需吃一次，服药方便，还有利于减少血压波动，但价格较贵。若受经济条件所限，也可选择每天服用2~3次的中短效降压药物（如卡托普利和尼群地平）以及传统降压药（如复方降压片、降压0号等）。