买面包选软的？吃不了就冷藏？错错错！

买面包选软的?吃不了就冷藏?这些都不科学!

购买：

注意“硬粗淡”

营养学博士张帆：真正的面包应该是发酵、烘焙而成的，质地硬、口感粗，味道淡的面包，而且越硬的面包热量越低，比如俄罗斯的大列巴，膳食纤维丰富，而且脂肪含量又很低。此外，最好买成分简单的面包，小心掉入“美味的陷阱”。

尽量少买丹麦面包(或称起酥面包)，此种面包有特殊的层状结构，常见的有牛角包、巧克力酥包等，这是能量非常高的一种面包，制作过程一般要加入20%~30%的黄油。也不要太过松软和色彩鲜艳的面包，还要注意“伪全麦面包”。真正的全麦面包呈天然褐色，色泽不均匀，口感柔韧，若颜色过深或者过于蓬松柔软有可能是假的全麦面包。

面包最好买带包装的，散装的面包看着新鲜，其实很容易受到灰尘和细菌的污染，而且，没有包装的面包里面水分很容易流失，可能影响其新鲜度和柔软度。最重要是的没有包装，我们不能清楚地知道生产时间，难免会买到过期产品。

保存：

也可试试冷冻

营养学博士卢士军：如果买的面包一次吃不完，在保质期内只需要室温保存即可，不宜放在冰箱冷藏，原因是冷藏温度会大大加速面包中淀粉的老化，即使进行加热，面包能再度变软，却也恢复不到先前的松软度了。

因此，假如实在买多了，保质期内不可能吃完，那么最好的办法就是把面包密封好后置于冰箱冷冻。在冷冻温度下淀粉不易发生老化。面包冻得硬邦邦也不怕，等要吃的时候拿出来往表面喷点水，150℃回烤五分钟左右，就又能变得松软可口了。低温冷冻虽然能延长面包的保质期，但保存时间也不宜太久，应该在两个星期之内吃完。