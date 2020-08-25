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食物解冻有六种方法  你会几种？

2020年08月25日16:51 来源：健康时报网

(航天中心医院营养科 许美艳)食物解冻有六种方法：

空气自然解冻 放置过久容易出现食品安全问题。如果未被水完全浸泡还会出现肉干的情况。

冷藏解冻 晚上把冷冻肉放进冷藏室，第二天一早即可用，营养损失最少，需提前计划，适合日常做饭解冻。

微波炉加热 速度快，容易出现表层变软里面还未解冻的情况，解冻时间过长肉的表层容易熟透变硬，影响口感，营养流失较多。

热水解冻 和微波炉加热解冻相似，需从小量热水开始，否则容易出现外熟里硬的情况，营养损失较大，口感较差。

冷水或盐水浸泡 不要让肉直接接触水，口感较好，营养流失较少。

流水解冻 这种方式优于冷水浸泡，但浪费水，是急用又想保证肉质安全营养时的首选。

日常解冻推荐冷藏解冻，急用时考虑流水解冻。不管哪种解冻方式都需要注意食品的密封性，否则营养素会流失较多，也容易出现一些食品安全问题。

解冻不可过度，适当的硬度可防止肉汁流失营养口感，还方便切出任何想要的形状。

(责编：李轶群、许晓华)


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