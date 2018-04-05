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放了支架能否做核磁

苏冠华

2018年04月05日08:49 来源：人民网-生命时报

湖南读者柳先生问：我父亲今年72岁，5年前因冠心病放了两个心脏支架，是金属材质的。最近他因其他疾病需要做磁共振检查（MRI），但这种检查要求病人身上和体内不能有金属，请问我父亲能做吗？

华中科技大学同济医学院附属协和医院心内科博士苏冠华解答：目前，绝大多数冠脉支架生产厂家在产品的说明书中，对能否接受磁共振检查都作了特定说明。临床使用的大部分冠脉支架是由不锈钢或者镍钛合金制成，少数支架可能含有铂、钴、金、钽等，大多数冠脉支架表现出非铁磁性或弱磁性。非磁性支架植入2周后即可接受MRI检查，弱磁性支架建议植入6周后再考虑做MRI，这样比较稳妥。仅有极个别型号的支架可表现出磁性。还有一些试验证实，目前临床上几种常用的药物洗脱支架，植入后患者随时可以做MRI检查。

可以说，绝大多数放了冠脉支架的病人，能够较为安全地接受MRI检查。尽管如此，鉴于可能存在的风险，此类病人在检查前必须征求心脏科医生和放射科医生的意见。

(责编：聂丛笑、权娟)


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