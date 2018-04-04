人民健康启动“进一步改善医疗服务计划”系列报道

人民网北京4月4日电 （曾璇） 2018年是国家卫生健康委员会启动新一轮3年“进一步改善医疗服务行动计划”（以下简称“行动计划”）的开始，人民健康作为报道支持媒体，将从广度和深度上通过形式多样的全媒体手段展开系列宣传报道，为形成区域协同、信息共享、服务一体、多学科联合的新时代医疗服务格局以及推进全民健康和全面小康战略目标进一步落实，贡献自己的媒体力量。

2018年，在国家卫生健康委员会指导下，人民健康为“行动计划”量身打造了系列宣传报道方案：第一、举办“院长谈改善医疗服务”系列访谈。邀请全国各地优秀医院院长做客访谈，将其改善医疗服务经验、优秀做法进行分享。

第二、与国家卫生健康委员会医政医管局合作，走进全国各省市自治区直辖市，举办“学习宣传贯彻党的十九大精神?推进落实进一步改善医疗服务行动计划”系列交流座谈会。座谈会议将邀请国家卫生健康委员会医政医管局领导、地方卫生健康委领导和医疗机构负责人、专家学者等出席，分享经验、交流体会。在推动重点工作的基础上，将前3年切实有效的举措固化为制度、落实未来3年进一步改善医疗服务行动计划。

第三，开展“改善医疗服务”全国优质服务示范医院年度推选宣传活动，展现全国各医疗机构在5个制度、10个方面创新医疗服务方面所取得的成果。推选活动将在4月-8月进行启动征集，8月-9月进行活动展示，10月进行活动推选和颁奖。

此外，人民健康还将举办“2018中国医院院长改善医疗服务论坛”和“科技创新助力改善医疗服务”论坛。“2018中国医院院长改善医疗服务论坛”将邀请全国各地优秀医疗机构负责人、专家学者等出席，弘扬改善医疗服务典型经验，探索现代医院管理制度建设的新思路、新模式。而“科技创新助力改善医疗服务”论坛将围绕“智慧医疗行业现状”、“远程医疗与医联体”、“物联网技术创新医疗服务模式”、“智慧医院建设”、“科技创新与医疗服务”等主题进行深入研讨，旨在弘扬科技创新改善医疗服务中涌现的典型经验，探索现代医院管理制度建设的新思路、新模式。

对于上述系列报道，人民健康还将以大型专题形式进行宣传，让广大人民群众切实感受到医改成效，助力健康中国建设。

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