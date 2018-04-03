中国研究型医院学会血液净化专业委员会在京成立

人民网北京4月3日电 （记者马晓慧）近日，中国研究型医院学会血液净化专业委员会在北京召开成立大会。中国研究型医院学会会长王发强出席并发表讲话，北京大学人民医院左力当选首届血液净化专业委员会主任委员。陈孟华、陈晓农、陈育青、郝丽荣、李荣山、梁馨苓、刘虹、刘章锁、王彩丽、王玉柱、邢昌赢、徐金升当选为副主任委员。

为了全面助力“健康中国”战略实施，2017年5月由北京大学人民医院左力教授发起筹备中国研究型医院学会血液净化专业委员会。该专业委员会旨在提高终末期肾病救治水平，降低终末期肾病死亡率、致残率，建立血液透析研发技术创新平台，促进血液净化研究成果的转化，探索血液净化发展的新模式，促进优质资源向基层医疗结构下沉。作为中国研究型医院学会下属的二级分会，血液净化专业委员会将会成为推动中国血液净化事业大发展的重要力量。

左力在接受专访时表示，血液净化专业委员会成立后，将全面开展学术研究工作，以临床研究带动产业发展。发挥研究型医院的引领、示范、指导和推动作用，促进血液净化学术交流、协作。具体包括以下几方面工作内容：

第一，探索最佳临床实践，以临床试验结果为依据制定诊断指南，提高血液净化诊治水平，发挥研究型医院的引领、示范、指导和推动作用。

第二，做好临床研究的转化工作。一方面，搭建学科平台，团结凝聚专家，促进学术交流，将专家观点向循证医学的高度转化，将研究成果转化为诊疗指南。另一方面，探索前沿科技，促进科研成果向产业转化，例如将研究成果具体落实到透析机、透析液的研发上。创新相关技术和模式，推动血液净化行业发展。

第三，促进血液净化学术交流、协作。这项工作包括两个层面，一个层面是落实“强基层”政策。随着我国需要透析患者人数的增长，基层医护人员的数量需求也随之上涨。中国研究型医院学会血液净化专业委员会将继续锻炼队伍，为血液净化事业储备优秀人才，促进优质资源向基层下沉。另一个层面是组织高端学术交流论坛，在学术交流过程中促进研究成果转化。

王发强在讲话中指出：中国是终末期肾病（尿毒症）治疗需求大国，在国家血液净化相关政策的引导下，通过血液净化领域专家、企业产品和服务商的共同努力，我国血液净化领域正迅猛发展，接受维持性透析治疗的患者数量快速增长。而我国透析资源的市场分布严重失衡，技术水平相差甚远，尤其腹膜透析与血液透析发展极不平衡，仍有很多尿毒症患者得不到很好的救治，急需一股力量去关怀这些患者。

成立大会后举办了血液净化专业委员会的第一次学术会议，会议介绍了中国血液透析的现状，并对血液净化专业委员会即将承接开展的两项国际合作的研究设计予以阐述。

据悉，中国研究型医院学会，是经国家民政部正式批复并登记注册的全国性一级学会，是独立的法人社团。由以探索和建设研究型医院为目标的具有医疗服务、科学研究和临床教学“三位一体”功能的医疗机构，以及从事研究型医院理论与实践研究的人员自愿结成的全国性、专业性、学术性、非营利性社会组织。