中国医院协会发布血液净化室防控建议

2月6日，中国医院协会于官网发布《中国医院协会关于血液净化室新型冠状病毒感染防控建议》（以下简称“建议”）称，血液净化室属于人群集中、流动性大的交叉区域，透析患者抵抗力低，属于易感人群。血液净化室应严格按照国家关于新型冠状病毒感染的肺炎“乙类传染病，采取甲类管理”的要求，摸排、发现、严控传染源，阻断潜在的传播途径，做好血液净化室内现场控制、消毒隔离、个人防护、医疗垃圾和污水处理工作，防止院内交叉感染和污染。

建议提出，自2019年12月以来，在湖北省武汉市陆续发现了多例新型冠状病毒感染的肺炎患者，随着疫情蔓延，我国其他地区及境外也相继发现了此类病例。新型冠状病毒感染疫情防控形势日趋严峻，全国多省市已启动突发公共卫生事件一级响应机制。为确保透析患者、家属及工作人员的生命安全及健康、保障透析治疗的顺利有序进行，根据国家卫生健康委《医疗机构内新型冠状病毒感染、预防与控制技术指南（第一版）》、《国家卫生健康委办公厅关于加强基层医疗卫生机构新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》及《医疗机构消毒技术规范》（WS/T367-2012）、《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T512-2016）、《病区医院感染管理规范》WS/T510-2016、《医院隔离技术规范》(WS/T311-2009)提出了防控建议。

建议要求，提高血液净化室工作员、患者、家属及其他相关人员对疫情防控工作重要性的认识，在加强工作人员管理的同时，也要加强患者和家属的管理、加强血液净化室环境管理和加强医疗废弃物品的管理。同时，还提出了疫情期间对于血液净化室新型冠状病毒感染筛查流程和血液净化室患者的疏散管理方式。