松岗人民医院杂合式血液净化救回一名发热重症患者

一边是高热、呼吸困难，存在新冠肺炎感染可能。一边是患者已经休克、多器官功能不全，等下去随时可能死亡。怎么办？“不能等了，立即收入重症医学科隔离病房抢救！”近日，松岗人民医院利用杂合式血液净化治疗及机械通气等技术，通过两次全身血液“大清洗”，成功救回一名发热的重症患者。

3月16日，一趟120救护车驶进了松岗人民医院。患者高热，并伴有呼吸急促、神志不清，躁动不安，大小便失禁等情况。心电监护显示：生命体征极不平稳，生命危在旦夕。由于患者发热，不能排除新型冠状病毒感染可能，医院为其进行了病毒核酸及抗体检测。但等待检测结果需要6个小时左右。而患者情况危重，等下去随时可能死亡。生死攸关，重症医学科主任李华会诊后决定：不能等了，立即收入重症医学科隔离病房抢救！

经详细检查，患者本身患有酒精性肝硬化，此次因为肺部感染及腹膜炎，诱发慢性肝功能不全急性加重，发生肝性脑病（严重肝病引起的中枢神经系统功能失调综合征），并进展至休克、多个器官功能不全，病情极其危重。

重症医学科团队先后为患者进行了杂合式血液净化治疗及机械通气等抢救。据介绍，杂合式血液净化指的是将2种或2种以上基本血液净化模式同步或序贯组合,以提高溶质清除效率,实现相对精准地清除致病物质。此次抢救中，松岗人民医院采用的是血浆置换联合血液透析滤过治疗的杂合式血液净化治疗技术。其中，血浆置换是一种用来清除血液中大分子物质的血液净化疗法。静脉血液透析滤过则综合了血液透析和血液滤过的优点，同样能够高效清除血液中的杂质。医护人员结合两种血液净化模式，将患者全身血液“清洗”了两遍。

随后，医护人员为患者进行了中心静脉穿刺及气管插管。“给没有完全排除新冠肺炎的患者进行中心静脉穿刺及气管插管，属于极度高风险操作。两名医护人员出来时，防护服都湿透了。”李华主任说。所幸的是，经过一些列积极抢救措施，患者最终转危为安。其核酸检测结果也为阴性。

据悉，松岗人民医院重症医学科2019年10月开科，目前已成功完成多例重症患者抢救，患者满意率极高。科室开展的连续性肾脏替代治疗，填补了该院急性肾衰竭患者长期不能行血液透析治疗的空白。而此次开展的杂合式血液净化治疗，在该院尚属首例。“接下来，我们还将不断引进和开展新的技术和项目，为患者生命健康保驾护航。”松岗人民医院相关负责人说。