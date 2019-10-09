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寒露时节重在养肺润燥

彭放

2019年10月09日08:10 来源：长沙晚报

10月8日迎来寒露。此时，气候由热转寒，阳气渐退，阴气渐生，万物随着寒气的增长逐渐萧落。长沙市名中医、长沙市中医医院(长沙市第八医院)呼吸内科主任蔡植建议市民，适应自然界的变化合理安排衣食住行，寒露时节尤其要注意养肺润燥，避免呼吸道感染等疾病。

常言道“寒露脚不露”，这是告诫人们寒露过后要特别注重脚部的保暖，切勿赤脚，以防“寒从足生”。蔡植提醒，两脚离心脏最远，血液供应较少，加上脚的脂肪层很薄，保温性差，容易受到寒冷的刺激。研究发现，脚与上呼吸道黏膜之间有着密切的神经联系，一旦脚部受凉，就会引起上呼吸道黏膜毛细血管收缩，纤毛运动减弱，人体抵抗力下降。因此，足部保暖格外重要。寒露过后除了要穿保暖性能好的鞋袜外，最好养成睡前用热水洗脚、泡脚的习惯。

秋季干燥易伤津损肺，耗伤肺阴。饮食上要以滋阴润肺为基本原则，年老体弱者可采用食粥法以益胃生津，可多喝点百合莲子粥、银耳冰糖糯米粥、黑芝麻粥等。

随着天气转凉，中风、心肌梗死和慢性支气管炎等疾病发病率增高，患有心脑血管疾病或慢性肺系疾病的老年人要加强保养，注意劳逸结合。

(责编：赵丰(实习生)、李轶群)


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