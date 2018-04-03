春季多发冠心病 了解这些做好预防工作

一进入春季，多种心脑血管病都迎来了一个高发期，尤其是冠心病的发病率更高，为什么这个季节冠心病的发病率会增加呢？有什么方法可以预防吗？

本报记者采访了山西省中西医结合医院心血管病二科主任乔占瑞。

A 两方面因素致春季冠心病高发

冠心病是冠状动脉粥样硬化性心脏病的简称，也叫缺血性心脏病，它是因冠状动脉狭窄、供血不足而引起的心肌机能障碍和(或)器质性病变，是最常见的一种心脏病，易发生心肌梗死和猝死。

乔占瑞介绍，我国现有冠心病患者超过1000万人，每年冠心病新发病人数约有100万人，冠心病死亡率占所有心脏病死亡人数的10%～20%，其发病率和死亡率居高不下，已成为威胁人类健康的头号杀手，令人堪忧。

时下正值春季，万物复苏，也是中老年人冠心病的高发季节，由于气温低且变化多端，容易引起血管收缩、痉挛，这是首要危险因素；同时体内儿茶酚胺分泌增加，交感神经兴奋，导致心率加快，血压升高，进一步引起血管收缩或痉挛，使得管腔闭塞，而血管内的斑块被损伤后即引起血栓堵塞血管，进而引起急性心肌梗死的发作，甚至危及生命的严重后果。

B 了解冠心病是预防前提

全世界范围内，冠心病已成为威胁人类健康的第一杀手，是美国和某些工业化国家的主要死因，美国人称冠心病为“时代的瘟疫”。“在我国，随着人们生活水平的提高，膳食结构不合理、吸烟、压力等因素，冠心病的发病率、致残率和致死率呈逐年上升趋势。所以，冠心病的知识应该得到普及。”乔占瑞说。

冠状动脉粥样硬化性心脏病简称冠心病，是由于供应心肌血液的冠状动脉发生了动脉硬化，导致管腔狭窄甚至闭塞，血流减少或完全停止。当管腔狭窄到一定程度时，就可能引起心肌缺血，患者出现心绞痛症状；若血管发生完全闭塞，就会出现心肌梗死。冠心病也称为缺血性心脏病。

多数冠心病临床表现为胸痛、胸闷等心绞痛症状；有的可直接出现心肌梗死；有的可没有任何症状，只是在体检或进行其他治疗时发现；有的表现为心力衰竭或心律失常；少数人因为突发的心搏骤停而猝死。

乔占瑞说，目前冠心病治疗方法主要有3种：药物治疗、介入治疗和冠状动脉搭桥术。药物治疗是基础，一旦确诊为冠心病，无论是否进行支架或搭桥，都需要长期服用一些基本药物，包括抗血栓药物、降脂药物、抗心绞痛药物、抑制动脉硬化的形成及溶栓等药物。但要遵循医生的医嘱。“治疗固然重要，但预防更重要，包括戒烟、限酒、合理饮食、适度有氧运动，控制血压、血糖、血脂、体重，减少动脉粥样硬化的机会。记住：有胸痛到医院，做个心电图就可初步判断有无心肌梗死，可挽救许多生命。”

一旦查出冠心病，要尽早治疗，千万不能任其发展，久拖不治，要坚持长期服药，不突然停药，定期就诊复查。另外，对于那些经过紧急抢救后病情好转，一切症状都已消失的冠心病患者，应该特别警惕：冠心病是一种隐蔽性很强的疾病，没有症状并不代表没有危险！据统计，有50%的突发心肌梗死患者在发病前没有任何症状。更何况，那些冠心病患者本来存在的高危因素，并未因症状消失而消失，就像定时炸弹一样，随时可能威胁患者的生命健康。

C 春季如何预防冠心病

乔占瑞表示，春季预防冠心病首先要注意防寒，避免呼吸道感染是关键。要注意避免受凉感冒，以防感染呼吸道疾病，加重心脏负荷。

其次，平时要进行适当的运动。冬去春来，鸟语花香，春风拂面，应多到户外活动，提高机体的免疫力，当然活动时应结伴同行，并带好急救药品。

第三，要保持乐观的心态，避免情绪大起大落；还要进行定期的体检，尽量早期发现冠心病的存在，如有冠心病临床表现时，应及时就诊，以免延误治疗时机，导致严重后果的发生。

第四，要特别注意冠心病高发的3个“关键时刻”：第一时刻，早上起床后。早上6点—10点钟是“魔鬼时间”，冠心病老人发作心肌梗塞、脑中风，70％是在这个时间。冠心病老人起床后吸氧15分钟，及时缓解心脏缺氧的负担，就会极大地降低发病的可能性，还可以补足一天的氧气缺口；第二时刻，晚上睡觉前。晚上睡觉的时候，血液流动慢，容易形成缺血缺氧性的脑梗塞。冠心病老人睡觉前吸氧15分钟，使血液中含氧充足，就会有效降低发病几率，可以睡得更安心；第三时刻，头晕、胸闷、气短时。头晕、胸闷、气短、心悸，都是体内缺氧的信号，往往也是发作心梗、脑梗的前兆。在这时，冠心病老人应及时吸氧，不舒服的缺氧症状就会消除。

最后呢，就是合理饮食。春季宜饮食清淡，但很多患者对饮食清淡有一定误解，饮食清淡是指少油、少盐、少动物性食物的膳食，并不是说不吃肉类食物，因此要注意荤素搭配。（李永江）