指甲，五脏六腑的显示屏

中医理论认为，指甲是人体脏腑气血的显示屏，是机体健康的“窗口”，能在一定程度上反映体质、营养状况、生活习惯、环境、饮食及职业状况等。因为“爪甲”是十二经脉起止、交接的枢纽，手三阳经和手三阴经皆在甲床处沟通表里经气，有诸内必形诸外，脏腑气血的病变通过经络可在爪甲上反映出来。

健康人的指甲呈长方形或方形，长度约占第一指节的1/2，呈半透明状、淡粉红色，无其他颜色或斑、点、带出现，其色泽均匀，上面有极细的平行纵纹，甲面无棱嵴沟裂，指甲边缘整齐，无凸出、凹陷或缺损等变化。甲板后面和甲襞紧密黏连，无分离改变，两侧接甲沟。在指甲下方1/5处，有一条白色弧形的半月痕。

了解了健康指甲的特征，我们就需要留意异常的指甲形状，并对它们所预示的疾病进行及早防护。

长甲：提示肺气不足。

特征：指甲长度占手指第一指节1/2以上，这类人易患呼吸系统疾病，如咳嗽、哮喘等。中医认为长甲的人肺气多不足，可补益肺气，多吃葡萄、豆浆、柚子等食品，还需注意雾霾天气减少外出。

短甲：注意预防高血压。

特征：指甲长度不到手指第一指节1/2。此类人群一般身体健壮，不易得病。但情绪不稳定，易急躁，不加调节易患高血压、胃溃疡及肝病等。50 岁以上者，若此类指甲同时呈红色或棕色，易患脑血栓、脑溢血和动脉硬化等重症。平时要注意调节血压，多吃芹菜、冬瓜、猕猴桃、红薯等有益于降压的食品。

宽甲：要补益肾精。

特征：甲面横径大、半月相应偏长，甲色和甲下色尚正常。此类人群易患甲状腺机能变异性疾病、生殖功能低下症等；特宽甲者，易患不孕症或无精虫不育症，补益肾精，平时可多吃核桃、黑豆、黑芝麻、花生、核桃等食品。

窄甲：注意脊椎。

特征：左右横径小，两侧肉际较宽。左右径约为甲长的1/3，甲色不均匀，有轻微横向条纹。此类人脊椎骨较易发生异常，还易患骨质增生。这种情况多属中医的痹症，故应避寒保暖；还要注意不能过度爬山，以免损伤关节。

凹甲凸甲：宜益气养阴。

阴凹甲特征：甲面中央凹下低于四周，甲面上有凹点和纵行细微的条沟，甲下色不均匀。这种情况多提示肝肾功能不佳，易于疲劳，精力不充沛，也易患不孕不育症。

凸甲特征：甲面中央明显凸起高于四周，甲端部下垂，像贝壳或倒覆的汤勺，甲板与甲床分离，指甲呈空壳状。多提示易患慢性病，如肺痨病，多属肺阴不足。

凸甲和凹甲，均可采用益气养阴的方法进行调理，可服用六味地黄丸、都气丸等，平日可用西洋参含片或西洋参代茶饮。

缺月甲：抵抗力弱的表现。

特征：半月痕减小，甚至所有指甲都没有半月痕。指甲的半月痕大小通畅会因身体状况而稍有变化，如近期饮食起居失常、情绪紧张、身体疲乏、机体抵抗力减弱时，半月痕可变小。此时应注意休息，加强饮食营养以提高机体免疫力。

纵沟甲：要养肝补血。

特征：由甲板向远端起纵行棱嵴，数目多少不等，往往平行，形成纵沟，使表面凹凸不平。这种情况多因肝肾不足、肝阳上亢，或气血两亏，或甲床损伤，以致阴阳失调，气血失和。有此种指甲的人易患营养不良、过敏症及呼吸系统疾病。平时要注意养肝补血，以四物汤或加味逍遥丸加减调理。