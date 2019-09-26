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人体自带“六味地黄丸”

宁艳梅

2019年09月26日08:54 来源：人民网-生命时报

　　对大部分来说，每天奔波劳碌难免形神衰惫、力不从心。六味地黄丸因药性平和，为现代人常用的补益之品。本品由宋代太医钱乙从《金匮要略》的“肾气丸”中减去桂枝、附子而成，因由熟地黄、山茱萸、山药、泽泻、牡丹皮、茯苓六味中药材组成，并以熟地黄为君药而得名。六味地黄丸肾、肝、脾并补，且不温不燥，现代临床常将其作为治疗肾阴虚证的基础方，用于腰膝酸软、头晕目眩、口燥咽干、舌红少苔、脉沉细数等症。在我们的身体上，有一个穴位自带“六味地黄丸”功能，日常多按一按亦可达到滋阴补肾的作用。

　　这个穴位叫复溜穴（位于人体的小腿内侧，脚踝内侧中央上二指宽处，胫骨和跟腱之间），属足少阴肾经经脉的经穴。“复”是重返与轮回之意，“溜”通流，即水流，复溜即以肾经循行至太溪绕踝回转之后，复直流向上而得名。肾主水，具有主导和调节人体水液代谢的功能，因此复溜穴是一个枢纽，可将肾经储留的水液再次流动起来，治疗水液代谢失常，从而起到滋阴补肾的作用。

　　平日保健可端坐在椅子上，将一足抬起，翘放另一侧膝盖上，再以另一手轻握足踝处，四指放脚背，大拇指指腹所压之处即是。因肾经多虚证，“虚则补其母”，而复溜为肾经之母穴，故取本穴多行补法。需要提醒的是，按压手法宜轻柔，每次揉按2~3分钟，以产生酸胀感为宜，可疏通气血，缓解日常劳累导致的腰膝酸软、头晕目眩等症状。▲

(责编：李轶群、许晓华)


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