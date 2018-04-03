女性养生：清凉卫生巾不会伤身体

近年来，市场上出现一种表层材料添加了薄荷剂的卫生巾，因其使用时产生的清凉舒适感，深受欢迎。但有人认为，薄荷是碱性物质，会破坏生殖器官的弱酸环境，导致免疫力下降，出现月经量变少等问题。这种说法对吗？

首先，阴道并不是一个无菌环境，其微生态环境的平衡对外界微生物的侵入有一定防御功能。阴道正常的酸碱度在3.8~4.4之间，这种弱酸性本身对阴道就是一种保护。加之阴道平时处于闭合状态，自御能力很强。虽然薄荷确实是碱性的，但卫生巾放置在阴道口附近，能进入阴道的薄荷醇十分微小，无需担心造成伤害。

另外，有人害怕薄荷卫生巾产生的凉感会引起“宫寒”，导致痛经、月经异常。其实，“宫寒”是指痛经和月经过少的症状；而痛经的主要原因在于经期分泌的前列腺素过多，引起子宫平滑肌过强收缩及血管挛缩所致；月经过少则与内分泌失调和人工流产等导致的子宫内膜变薄有关。一来薄荷醇没有性激素，不会影响内分泌；二来能从卫生巾表面扩散进入宫腔的薄荷醇微乎其微，不可能对宫内环境造成影响。所以，这种担忧也没有依据。

虽然清凉卫生巾不会对健康造成伤害，但有些卫生巾宣传有保健功效，就是夸大其词。含香型或清凉卫生巾只能让人感觉相对舒服，没有任何保健作用。如果有阴部不适、瘙痒、异味等症状，还是应该尽早看医生，进行相应的检查治疗。