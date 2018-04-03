牙龈疾病有十个潜在迹象

你如何知道自己是否有患上牙龈疾病的风险？它的症状可能很微妙，如果不及时治疗，牙龈疾病不仅会破坏支持牙齿的组织，而且还会增加患心脏病的风险。美国某专业杂志网站盘点了有牙龈疾病的潜在迹象。

一、口腔出血

如果你在刷牙或用牙线清理牙齿后，水槽里有血，那就不对劲了。美国凯斯西储大学牙医学院资深讲师兰斯·弗农解释说：刷牙后出血是有牙龈炎的一个明显信号。牙龈炎是一种轻微的牙龈疾病，它会造成牙龈出血，尤其是在刷牙或进食后。幸运的是，每天刷牙和定期用牙线清理牙齿或洗牙能逆转这种牙龈疾病。

二、口臭

每个人偶尔都会有口臭，但如果你以前从未经历过口臭，但现在口臭不消失或恶化，那可能是有牙龈疾病的迹象。患者会注意到口腔里有酒精或烂苹果的气味。当细菌向牙刷无法到达的牙龈组织下方迁移时，就会产生口臭。

三、牙齿移动

有些人注意到他们的牙齿之间出现了一些以前没有的缝隙，或是前排的牙齿向前或向后倾斜，这些可能是有了牙龈疾病的迹象。

四、牙龈红肿

牙龈发红、肿胀或疼痛可能是牙龈炎的迹象。如果不及时治疗，它会发展为牙周炎，这种更为严重的牙龈疾病会导致牙龈萎缩或形成容易被感染的牙周袋。

五、牙菌斑堆积

在牙齿表面形成的黏性薄膜被称为牙菌斑，它堆积起来后会形成牙结石，这种硬的、钙化的沉积物必须由牙医来清除。牙菌斑还会藏匿细菌，最终导致牙龈疾病。

六、牙齿敏感

如果你开始感觉牙齿过敏，它可能意味着你要么是刷牙太用力了，要么是牙龈疾病已经超过了轻微状态的程度。当牙龈组织萎缩时，就会露出牙根，而牙根没有外层的牙釉质那么坚硬，这就会造成牙齿敏感。

七、牙齿松动

成年人牙齿松动可不是件好事。如果你用手指或舌头轻轻地推着牙齿，感觉到牙齿在移动，那么你可能患上了更严重的牙周病。

八、慢性压力

美国牙周病学会的专家认为，慢性压力会增加人们患上牙龈疾病的风险，因为它让身体难以抵御感染，包括牙周感染。

九、磨牙或咬紧牙齿

如果你在醒着或睡觉期间磨牙或咬紧牙齿，那么你患上牙龈疾病的风险就会上升。这些动作会对牙齿的支撑组织施加过多的力，从而加快牙齿被破坏的速度。

十、吸烟的习惯

研究表明，吸烟者的牙结石要比非吸烟者多，而它是牙龈疾病的先兆。此外，烟草产品会损坏牙齿和牙龈，为引起牙龈疾病的感染性细菌敞开了大门。

如果你识别出以上牙龈疾病的迹象，就要告知牙医，及时采取治疗措施，以避免加重病情。

文/王萌