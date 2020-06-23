牙齿天天刷就不用洗?洗牙的四大误区你了解吗

“天天认真刷牙，为什么还要洗牙？”“洗牙会让牙齿变松！”关于洗牙的种种说法，到底哪种才是真的呢，很多人并不清楚。今天，我想好好讲讲关于洗牙的多个误区。

误区1：每天认真刷牙，不用洗牙

很多人经常问，每天都认真刷牙，为什么还要洗牙？

首先，无论你刷牙多么认真，总有一些地方不容易刷到，比如邻近两个牙齿的缝隙里和所有牙齿的内侧面，都是容易残留软垢的地方。

第二，即使进行了有效的刷牙，30分钟后牙齿表面还是会形成新的菌斑，唾液中的矿物质将其矿化，就形成了牙石。牙石一旦形成，单纯依靠刷牙无法去除。

第三，牙面上的牙菌斑、牙石正是我们口腔异味、牙龈出血的罪魁祸首。我们所谓的“洗牙”就是要去除牙面上的这些牙菌斑和牙结石，就好比洗澡要搓掉身上的泥球。

误区2：洗牙会让牙齿变松

有些患者洗完牙之后觉得牙齿变松了，其实并非如此。如果长期不洗牙，我们的口腔内会有大量的牙石，牙齿连成一片形成夹板，将本来已经松动的牙齿都固定了起来，患者很难感觉到牙齿松动。

牙石夹板上的细菌持续刺激着牙龈发生炎症，并且促使牙龈下方的牙槽骨继续吸收，牙齿的松动还在悄悄加剧。洗完牙，牙石夹板去掉了，牙齿不松的假象随之而去，牙齿本身的松动也显露出来了，此时患者会把牙松怪罪到洗牙上，从而走入误区。

误区3：洗牙会让牙缝变大

洗牙也不会让牙缝变大。洗牙之前，肿胀的牙龈和大大的牙石堆满了牙缝，患者感觉不到自己有牙缝。洗牙之后，牙石去掉了，牙龈消肿了，牙缝自然暴露出来。

误区4：洗牙会损害牙齿

牙齿最外层有一层牙釉质，比骨骼还要坚硬。洗牙是通过高频率的超声波震荡气动洁牙工作尖摩擦将牙齿表面的牙菌斑、牙结石去除掉，并不会对牙齿造成损伤，因此大家大可以放心洗牙。

最后，医生建议，一年要进行1~2次口腔检查、1~2次洗牙。尤其是吸烟的人群，一定要定期做口腔检查。对于备孕的女性，怀孕前一定要到口腔科进行全面的检查，否则怀孕期间出现肿胀或者出血的就难办了。

本文由深圳第四人民医院口腔科主任、副主任医师陈金武进行科学性把关。