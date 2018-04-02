减肥不当 赶跑“大姨妈”

随着健康生活水平和社会审美度的提升，减重对于成年人来说显得越来越重要，保持均匀的体态和平衡的心态可能成为人们终身追求的目标。社会上减重的方法可以说五花八门，特别是年轻女性为追求短期内大幅减重的效果，而选择快速减重，恨不得一日变成“窈窕淑女”。那么，这样的减肥对健康是不是真的有好处呢？

人体脂肪组织还具有内分泌功能

一位年轻的女大学生，就诊原因是闭经3年。患者身高1.7米，体重75公斤。为了达到“速美”，她在半年的时间内通过节食+运动，体重快速减到45公斤。人是瘦了，体型也顺眼了，但每月必来的“大姨妈”却停止了，继而引发继发性闭经。于是，她四处看中医、看妇科专家调节月经，效果不明显，最后她来到营养门诊来寻求“妙方”。

减重后为什么会出现闭经呢？月经来潮是女性性成熟的标志，是子宫内膜在卵巢激素的影响下周期性增生和剥落的过程，受体内激素的精确调节。人体脂肪组织不仅仅是简单的储存能量，还具有重要的内分泌功能。可以通过分泌瘦素作用于下丘脑-垂体-性腺轴而影响女性生殖功能；同时参与人体内性激素代谢，可以促进雌激素生成。此外卵巢需要通过摄取体内的胆固醇合成性激素。所以，当体脂低于正常下限时会造成体内雌激素的合成减少，而雌激素水平的下降，会导致垂体和卵巢之间的调节异常，进而引起月经紊乱，甚至闭经。

体脂率过低影响月经来潮

体脂肪对于女性具有重要的生理作用，应该控制在一个合理的范围内。女性正常的体脂范围大约在20%~25%，不同种族可能会有差异。当女性体脂率超过30%以上即可诊断为肥胖。维持女性生殖功能需要身体至少保有最低限度的脂肪量，即女性的体脂率下限，一般不要低于15%，体脂率过低就有可能影响女性月经来潮甚至生育功能。

水、脂类、蛋白质及矿物质占人体组成的99.4%，目前通过一些检测手段可以实现对人体组成成分的分析。其中生物电阻抗法人体成分分析是目前临床应用最广泛的，其原理是利用脂肪组织、肌肉组织、体内水分等不同的导电性的原理，可以大体分析人体脂肪、肌肉、骨骼、体水分等组成。我们利用这个方法对上述女患者的体脂率进行了测量，结果显示她竟然只有3%，远远低于女性体脂率的正常下限，这也是导致其闭经的重要原因。

减肥的目的是减脂增肌

减重或减肥的目的是减脂增肌，单纯饥饿法会减掉肌肉，那样就会破坏肌体或内分泌的平衡，从而导致生病。减重要讲究科学合理，不合理的减重除了会引起继发性闭经外，还会诱发厌食症，导致身体营养不良，损害健康甚至危及生命。若做到既要减少脂肪又能增加肌肉，减重时选择合理的运动方式很重要，而有氧运动和无氧运动相结合应当说是不错的选择。因为短期的剧烈运动也可以导致运动相关的闭经，尤其在运动员中比较常见，这与运动方式无关，而与运动量增加的速度和负荷关系更密切。这类患者需要联合营养、心理等多学科的力量来干预治疗。

总之，减重已成为社会课题。再次提醒有减重意愿的爱美女性，减重不能以损害身体作代价，一定要科学减重、理性看待体重，不是体重越轻越好。应该在营养医生指导下运用正确的方式和方法减重，将体重指数（BMI=体重kg/身高m的平方）控制在18.5~23.9（kg/m2）（本例患者只有15.5kg/m2），达到身材匀称、比例合适、美丽与健康的双赢。（匡远深整理）