红豆粉葛鲮鱼汤解春困

春天，不少人会莫名地困倦不堪，不但“春眠不觉晓”，即便是到户外活动筋骨，也是“暖风熏得游人醉”，一副睡不醒的样子。中医认为，造成这种现象的原因主要是内外交困的湿邪所致。在五行生克关系中，春属木，木克土，郁积了一个冬季的肝气易克制脾土，导致脾胃虚弱；脾主运化水湿，外湿引动内湿，让脾胃升清降浊和制水能力大受影响，水湿停留在体内，使清气不升、浊气不降，故会出现头重身困、疲倦乏力、食欲不振等系列症状。消除春困要从源头上着手，通过健运脾胃的方法使人体内的“除湿机”开动起来，达到行气化湿的目的。

推荐一款岭南地区常用的家常祛湿汤——红豆粉葛鲮鱼汤。准备红豆100克、粉葛500~800克、陈皮1~2块、鲮鱼500克左右、瘦肉500克、生姜3片，先将红豆洗净，粉葛削皮洗净后切块，然后宰杀鲮鱼，洗净抹干水分，下油锅慢火煎至两边微黄后装入煲汤袋中。把所有材料放进瓦煲内加清水，武火煲沸后，改为文火煲一个半小时，调味饮用。

方中，红豆（又名赤小豆）性平味甘，有清热解毒、利水祛湿、健脾养胃的功效；鲮鱼为四大家鱼之首，味道特别鲜美，具有强筋健骨、活血行气、逐湿利尿排毒的作用；陈皮为药食兼用的辛香化湿药，长于理气，具有行气宽中、开郁散壅、健脾燥湿的功效，不但能去腥，增加汤的香味，而且可和中，与生姜共用可治脾阳不振、胃寒恶心欲呕等症状；粉葛祛湿解肌、退热透疹、升阳止泻；生姜在汤中既是调味佐料，也有温中祛寒的功效，善治胃失和降、脘满呕吐。

该方食材易得、制作简单、甘润可口，而且健脾理气、清热利湿、解肌消肿，还适用于暑湿感冒、皮肤痈疮湿毒、关节肿痛不利等湿热内蕴之人服用。▲