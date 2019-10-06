做菜调味、泡水代茶 秋季用好陈皮养生

民间有“百年陈皮，千年人参”的说法，故很多人将陈皮看做养生佳品，茶杯中、厨房里处处是它的身影。湖北省中医院药事部副主任药师黄正德说，从中医角度讲，陈皮养生功效确实很好，眼下正是橘子的丰收时节，大家不妨学学如何用好陈皮。

陈皮是橘及其变种的成熟果皮经干燥储存后的药食两用中药。相比新鲜橘皮，干燥的橘皮挥发油减少了很多，其中的橙皮苷等黄酮类药用物质含量却上升了，因此其性味变得缓和，让人更容易接受，药效也更好。

一般来说，陈皮分为普通陈皮和广陈皮。普通陈皮主产于四川、重庆、福建、浙江、江西等地，广陈皮是橘的变种茶枝柑的果皮，产区主要是广东新会、江门等地，质量最好。普通陈皮隔年使用最好，广陈皮一般干燥存放2~3年后效果最佳。质量较好的普通陈皮价格每公斤20~40元，广陈皮价格较贵，每公斤可达到几百甚至几千元。

中医认为，陈皮是一种理气药，归脾、肺经，具有理气健脾，燥湿化痰的功效，可治疗胸闷气短、腹部胀痛、恶心呕吐、腹泻等不适症状。质量上乘的陈皮有独特的“面相”，选购时应注意以下几点：外表深红鲜艳，内面白色；质柔软，气香；没有杂质、霉变、病斑等。如果想买广陈皮，则需注意其外表面应是紫红色的，香气更为浓郁，对光看半透明，油室（密密麻麻的小点）大而明显。

秋冬是吃橘子的季节，大家还可以自制陈皮。黄正德建议，平时吃完橘子后，把橘皮留着，放置在阴凉干燥处阴干即可，避免暴晒。干燥的橘皮可以用在生活的方方面面：1.作香辛料，在红烧或卤煮荤腥菜品时放入一些，可起到调味去腥、开胃燥湿、解腻的效果；2.泡澡或泡脚时加几片陈皮，香气溢放，醒神润肤，可以起到调节气血的作用；3.泡水喝，一般取3~10克陈皮冲泡200~300毫升开水，使用保温杯效果更好，可理气开胃、燥湿化痰，但气虚体燥、阴虚燥咳及有实热者慎服。另外需要提醒，新鲜橘皮挥发油含量较高，性味比较浓烈，还可能残留保鲜剂和农药等有害物质，最好不要直接拿来泡水。▲