谷雨养生重祛湿，一粥一饭祛疲乏

谷雨节气的到来，预示着春寒料峭的春季已经过去，之后的气温将慢慢回升，自然界已经做好了进入夏天的准备。在谷雨节气后，降雨也会比之前更加频繁，空气的湿度加大。这个时候如果人们穿衣过于单薄，或者阳气不足、升发不利，则很容易导致湿气困乏脾土，导致困倦乏力的表现。这也是我们常说的“春困”。

这个时候除了要保证日常睡眠，以免由于睡眠不足导致白天嗜睡之外，饮食上还需要注意在增加辛散的食物的基础上，适量搭配一些淡渗利湿的食物，以帮助祛湿健脾，防止春困。下面针对这两种情况，介绍两款简单易做的药膳，来帮助大家丰富自己的餐桌同时，减轻春困的症状，同时还能起到祛湿健脾的作用。

茯苓粥

组成：茯苓15g、粳米50g

制作方法：茯苓磨成粉，与粳米同煮成粥即可，趁热食用，佐餐，每日1-2次。

方解：方中茯苓味甘、淡， 性平，具有健脾利湿的功效，而且茯苓作为一款药性平和的中药材，属于药食同源的药材，它具有利水而不伤正的特点，同时不论症状偏寒还是偏热都可以使用。而粳米更是我们日常生活中常见的食材，味甘，性平，具有补中益气、健脾和胃的作用。两者同煮成粥，可以起到祛湿健脾，和胃渗湿的作用。

使用注意：粳米熬煮成粥后，容易升高餐后血糖，所以对于患有糖尿病的人群来说，此药膳并不合适。如果要食用此药膳，请记得合理搭配食材，做到食物种类丰富才可。或咨询中医院营养科医师后，遵医嘱食用。

赤小豆薏仁饭

组成：赤小豆30g、薏苡仁30g、粳米30g

制作方法：赤小豆和薏苡仁洗净后，提前浸泡3h，然后和粳米一起放入蒸锅中蒸熟成米饭，随餐当主食食用。

方解：赤小豆味甘，性平，具有利水消肿，清热解毒的作用。而薏苡仁味甘，性平，具有利水渗湿，健脾消肿的作用。粳米依旧是起到补中益气、健脾和胃的作用。三者合用可以起到健脾祛湿，利水消肿的作用。

使用注意：和上面茯苓粥相比，赤豆薏仁饭中增加了杂粮红小豆和薏苡仁，烹调方法改为蒸，减少了淀粉的糊化反应，可以减轻对餐后血糖的影响。和一般的白米饭相比，红小豆和薏苡仁中富含的膳食纤维、维生素和矿物质同样可以帮助减缓餐后血糖升高，同时补充微量元素。所以和茯苓粥相比，此药膳更适合糖尿病患者在春季谷雨时节食用。但同样需要注意的是，食用药膳时依旧需要考虑整体餐食的膳食搭配和食物种类，才能更好的控制血糖平稳。