对抗焦虑中医办法有很多

焦虑是一种混合情绪，包含担心、着急、紧张、恐惧等。适度的焦虑可以提高人的警觉水平，激活心理与生理机能。但是，当焦虑过分了，影响了生活与工作，且自我烦恼、痛苦，可能就出现了焦虑障碍。焦虑障碍在中医称为心病或脑病，是由于身体不时受到不良刺激，使脑的功能减退。心病不仅会妨碍脑的功能，使人烦躁不安、情绪低落，还能给身体带来诸多不良影响。

一些有焦虑障碍的人不喜欢用西药，其实，中药在辨证、分型后使用效果也很好。

对易于烦躁不安的人来说，可使用加味逍遥散；对情绪特别消沉，总认为自己某些方面太差而愁眉不展者也可使用本方。

有些人易于临场紧张，丧失思考能力，对有这种情况的人，可使用桂枝加龙骨牡蛎汤。柴胡加龙骨牡蛎汤对于治疗广泛性焦虑症具有良好的抗焦虑作用。

酸枣仁汤可用于治疗广泛性焦虑障碍，效果显著。清心涤痰汤对痰火内扰型广泛性焦虑症患者具有明显的治疗作用。静心安神汤对于气郁化火型广泛性焦虑症患者具有明显的治疗作用。需要注意的是，焦虑障碍患者应在医生指导下选择适于自己的方药。