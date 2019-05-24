北京妇产学会京津冀中医妇科分会成立

人民网北京5月24日电 （记者王君平）“中医妇科任重道远，仍需砥砺前行，希望学会多做实事，为更多女性同胞解除疾患。” 国医大师柴嵩岩对京津冀中医妇科分会成立表示祝贺。北京妇产学会京津冀中医妇科分会成立大会暨京津冀妇科学术会议今日在北京中医医院召开。京、津、冀三地的分会代表120余人参会。

北京市中医管理局局长屠志涛强调，学会不仅要在学术上进行交流，还应思考中医妇科要如何发展，如何建立更加适应社会需要的妇科全疗程服务，为广大妇女提供优质的医疗服务。

北京妇产学会秘书长何贤周主持开幕式，并宣读了《北京妇产学会关于批准京津冀中医妇科分会成立的批复函》。北京妇产学会京津冀中医妇科分会筹备组滕秀香教授致欢迎词，表达了中医妇科分会愿为促进京津冀中医妇科学术交流、提高区域妇科疑难病中医药防治水平的愿望。北京妇产学会执行会长陈宝英指出，京津冀中医妇科分会成立，充分展现了中医中药在临床上的优势，壮大了北京妇产学会的队伍。首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉表示，作为分会的挂靠单位，医院将全力支持分会工作。希望学会发挥中医药特色优势，造福更多百姓。

京津冀中医妇科分会筹备组滕秀香教授做筹备工作报告，北京妇产学会执行会长陈宝英主持选举仪式。经全体会员代表投票，滕秀香当选主任委员， 赵红、闫颖，汤玲、黄欲晓、苏健、刘新敏当选副主任委员。

与会专家学者认为，中医辨证治疗是我国特有的疾病治疗手段。中医妇科学是运用中医学基础理论与方法，认识和研究妇女解剖、生理、病因病机、诊治规律，以防治妇女特有疾病的一门临床学科。中医妇科学历史悠久，有着深厚的、丰富的、独特的理论和经验。在现代医学妇科学的发展与临床实践中，借鉴、融入、结合中医妇科学的理论与技术，共同防治女性妇科疾病，具有重要的现实意义。其最大的优势是运用中医整体观念和辩证论治的临床思维，以人为本，通过调动和调节人体自身的功能来祛除疾病，而不伤害和破坏人体的生理结构。内外兼治，整体调节，药物疗效好，副作用少，简便廉验。

京津冀中医妇科分会以中医辨证治疗女性妇科疾病为主要领域，通过区域合作，开展相关工作，实现北京妇产学会推动北京及周边地区妇产科学的发展及公众健康事业，组织京津冀地区医疗单位中从事妇产科工作的有关人员，开展相关的科学研究、学术交流、临床诊治以及基础培训等活动，并将以北京为中心、协同京津冀、辐射全国的发展目标。