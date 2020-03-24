专家：康复期治疗是中医的传统和特色

人民网北京3月24日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京地坛医院中西医结合科主任医师王融冰就中医药在新冠肺炎患者康复期间发挥的作用等情况作出回应。

“康复期治疗是中医传统也是中医特色，目前已有大约7万患者进入康复期，还存在比如乏力、心慌、失眠、抑郁等症状，这些症状的彻底解决需要中医药的帮助。”王融冰说，第七版国家诊疗方案及中医康复指导建议中介绍了很多方法，比如饮食调整、针灸、拔罐、刮痧、耳豆、穴位按摩等。

王融冰说，针对疫情还推出了呼吸锻炼六字诀，传统功法太极拳、八段锦等。武汉地区编制了康复体操，都有利于病人舒缓情志、增强体质，尽快提高生活质量，恢复到患病前的健康状态。

王融冰表示，部分病人存在器质性病变，通过中医的辨证治疗，及时用药可以促进肺炎吸收。还有少数的危重病人、重病人出现肺功能受损或者肺纤维化，应该尽早介入中医的辨证施治，减少损伤。（实习生 武雯婧）