中医继承 到底需要学什么

中医学术经验继承工作开展很多年了。这些年国家和各个省都评选出了一批又一批的国医大师、国家级、省级名中医，还花费庞大的经费，建立了数量众多的“名医工作室”来进行经验传承工作，似乎大有中医不搞经验继承，就将面临失传、不能发展的境地。可是中医真的主要靠经验继承才能发展吗？

中医有经验的部分

但不能视为经验医学

在很多人眼中，中医就是经验医学，经验是成为名中医的一个法宝。名医之所以成为名医，就是因为他积累了丰富的经验，看中医就要看“祖传老中医”，就要找“秘方”“验方”，所以继承名医、拜师学艺，不学经验学什么？

真的是这样吗？让我们首先看一下，中医是经验医学吗？经验医学是指以经验总结为主，没有系统理论的医学。中医不是一条条的经验积累组成的，中医有自己的理论推演体系，而且这个体系是相对完整、系统的。阴阳五行的相互关系是它的理论基础，脏腑及经络的相互作用是它的解剖基础，而各种治疗方法都是从阴阳五行及其相互作用来阐释、计算和推理的，这里处处充满逻辑推理和数理计算的因素。因此，中医是严谨的、基于易数原理的数理逻辑医学。

中医有经验的部分，但不能将中医视为经验医学。验方、秘方可能简便有效，但中医更重视的是人与环境的平衡统一，以及病人的个体特点。所以，强调天人合一，强调因人、因地、因时而异，这种人与自然的统一是依靠系统推理计算来完成认知过程的。在中医的学术体系里，“经验”的作用很轻，更多的是具体问题具体分析，是辨证，是推理演绎与数理推算。

全面地继承和学习

才是中医发展硬道理

既然中医不是经验医学，那就不能强调经验继承问题。那么，我们是不是就不谈中医继承了呢？答案是否定的。我们需要传承，需要学习和发展。那传承什么，发展什么呢？

1.传承中医悲天悯人的医德

《大医精诚》说:“凡大医治病……先发大慈恻隐之心，誓愿普救含灵之苦。若有疾厄来求救者，不得问其贵贱贫富，长幼妍媸，怨亲善友，华夷愚智，普同一等，皆如至亲之想。”名医大师往往都有如孙思邈所讲的那种大爱普爱、不逐名利的高尚品德。拜师学习，首先要学习老师的高尚医德以及大爱之心。师察徒三年，徒察师三年。但凡心地不良的徒弟，古人都会将其逐出师门；而对德不高望不重的师傅，弟子也会弃之。现代中医同样需要如此。

2.学习继承“天人合一”观念

老子说：“人法地，地法天，天法道， 道法自然。”从“天人合一”观念出发的传统文化与中医学都表现为重道、重无、重和谐、重趋势，其核心则是“象”与“数”，它指出了人与自然的辩证统一关系。学习继承中医这种把人与自然融合起来观察、思考健康与疾病的观念，从更高境界上把握人与自然及社会的和谐、统一观念，形成中医特有的健康观和疾病观。

3.学习前人的操作技术和方法

中医是实践性很强的医学，有很多操作方法，需要大量的训练才能养成。中医针灸、推拿、火罐、认药、炮制等技术和方法，都不是仅仅靠理论学习能够解决的。通过老师的指导，经过日复一日、年复一年的训练，这些技巧和方法才能灵活掌握、运用自如。古人重视跟师学习，更多的也是对这些操作性技术进行大量训练，以达到熟练掌握运用的过程。

4.学习中医临床思维及方法

《千金要方·大医精诚》说：“世有愚者，读方三年，便谓天下无病可治；及治病三年，乃知天下无方可用。故学者必须博极医源，精勤不倦……”跟师学习，最主要是要跟着老师学习临床思维，学会分析医理，学习老师在接诊时对一个疾病分析辨证的过程，以及处方用药的原因和深层的道理，而不是背诵一方一药，不是学习老师治什么病、用什么药方、用多大量等这种所谓的经验。这种思维训练需要经过大量、反复的临床实践才能做到。

部分散乱的临床经验也是中医理论形成的基础。学习老师对散乱经验的认识，对我们后续发现更多新现象，进而上升为理论有十分重要的作用。因此，学习经验依然很重要，只是这种学习需要在思考体悟中进行，而不是机械地记录。

现在有种不好的趋势，一说继承、跟师，就要求学生跟着师傅记方子、记病例，往往就得到了用什么药、治什么病这种类似的散乱而不明医理的“经验”。这种机械的经验往往经不起重复的验证，所以很多最终成为废弃无用的东西。中医需要全面的继承和学习，因为在继承的基础上发展才是硬道理。