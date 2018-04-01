仰头、塞纸能缓解孩子流鼻血吗？

流鼻血是我们生活中很常见的问题，尤其是冬春季节，由于干燥，鼻出血的发生率很高，特别是孩子要比成人更容易出现流鼻血的现象。很多家长在孩子流鼻血时，都会采取仰头、塞纸等措施。然而，你知道吗，这些做法并不科学。3月21日，正值春分时节，山西省儿童医院妇幼保健院血液科主治医师王静针对临床中常见的止血误区进行梳理，并提出了一些预防流鼻血的建议。

误区一：鼻出血时头后仰

孩子流鼻血后，很多家长的第一反应就是让孩子仰头。殊不知，这样做容易让血液流到口腔、食道或是鼻腔后方、气管甚至肺部，轻者引起不适，严重者会导致气管堵塞呼吸困难。

王静表示，正确的做法是：首先，家长和孩子都要镇定，千万别惊慌失措。家长可以做做深呼吸，放松情绪，然后让孩子坐起来，身体略微前倾，用食指和拇指捏住孩子鼻翼上端，将出血一侧的鼻翼推向鼻中隔，持续压迫3到5分钟，大多数出血就可以止住了。如果同时用冰块或冷毛巾敷前额和鼻根部，通过冷敷收缩血管也可以加速止血效果。

误区二：鼻出血时塞卫生纸

鼻出血时塞卫生纸，这是不对的。因为鼻黏膜娇嫩，如果用卫生纸用力填压，可以导致鼻腔黏膜受到二次损伤，有可能把小的出血区变大。此外，如果在凝血块或者凝血面形成过程中，和卫生纸连接在了一起，再把卫生纸拿出来时，难免牵连到刚刚形成但还很脆弱的凝血块或者凝血面，导致再次出血。

另外，卫生纸并不是无菌的，填塞过久还可能导致局部感染。即使出血量大需要填塞，也应使用专业的无菌棉球或明胶海绵，不能再用卫生纸。

误区三：常流鼻血的孩子是血液问题

经常遇到焦急的家长带着孩子向医生咨询流鼻血的事情，甚至有些家长一开口就问会不会是血液病？会不会是肿瘤？家长的心情可以理解，但其实过分的、盲目的担忧大可不必。确实，有些血液性疾病或者头面部肿瘤可能引起鼻出血的症状。但是家长一见鼻血就忧心忡忡往这方面想大可不必。

王静提醒，白血病、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血等疾病的确会直接造成儿童鼻出血，但是通常是引起反复的大量的出血。偶尔一次少量的鼻血不用太担心，如果是经常性出现出鼻血或者出鼻血的量较大，则需要寻求专业医生的帮助，进行相应检查，明确出血原因。

专家支招：家长应如何防范孩子鼻出血？

王静介绍，孩子流鼻血有很多原因，比如：干燥的空气可诱发鼻腔出血；孩子好动，遇到撞击、跌伤时，鼻子容易在外力的冲击下黏膜血管破裂出血；急慢性鼻窦炎时，鼻腔或鼻窦内黏膜充血肿胀，在脓性鼻涕刺激下，黏膜下血管容易出血；过敏性鼻炎连续打喷嚏流鼻涕也容易导致鼻出血；孩子挖鼻孔的小动作，手指在鼻腔内反复掏挖，容易损伤鼻腔黏膜导致鼻血流出。

针对这些容易引起孩子鼻出血的原因，王静提醒家长可从以下方面来进行防范：保持房间的安静、清洁，温度要适宜，室内保持空气清新，适当开窗通风换气，温度宜保持在18—20℃，在干燥季节往鼻腔滴入各类油剂保持湿润预防鼻出血（如薄荷樟脑石蜡油滴鼻剂、维生素AD滴丸、食用香油、橄榄油等）；纠正孩子挖鼻、揉鼻、好奇放置异物等易导致黏膜损伤的不良习惯；让孩子多饮食一些易消化软食，多吃水果蔬菜，忌辛辣刺激饮食, 并保持大便通畅, 便秘者可给予缓泻剂。