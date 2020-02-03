孩子延迟开学如何缓解焦虑情绪？专家：制定合理生活学习计划

人民网北京2月3日电 （李轶群）3日，国家卫生健康委召开新闻发布会，就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中的社会心理服务有关情况进行介绍。谈到因疫情延迟开学，家长和孩子们应如何去打发时间、缓解焦虑情绪的问题，中科院心理研究所陈雪峰表示，生活内容应安排得充实一些，制定合适的生活和学习计划，让自己动起来、忙起来。

陈雪峰表示，学校推迟开学，家长和孩子相处的时间增加了。对学龄前的孩子，家长的陪伴很重要。可以跟孩子一起设计一些互动的小游戏。如果孩子对疫情好奇和提问，家长应该认真对待孩子的提问，借这个机会教孩子学习健康知识、让孩子有安全感，安抚好孩子的情绪。对上学的孩子和家长，有几点具体建议：

第一，家长和孩子在互相尊重、互相理解的基础上，一起讨论制定这段时间的生活和学习计划。

第二，生活计划中要包括娱乐和做家务的内容，最好是能够和孩子一起做的事情，特别是如果家长延期上班，或者在家时间比较长，有时间陪孩子，这是难得的增进亲子之间相互了解的机会。

第三，学习计划要按照学校的要求，通过空中课堂等在线教育进行学习。要像平时上学一样，认真听课和做作业。

第四，家长的情绪很重要，尽量不要太焦虑，不要太着急，保持情绪稳定。对于受疫情影响比较大的孩子来说，父母情绪的稳定性非常重要，对孩子的心理状态影响很大。对青春期以及刚成年的孩子，应当尊重他们对独立和独处的需求，多商量，少管制。

陈雪峰指出，成年人如果压力很大或情绪状态比较差，可以采用一些合理宣泄的方法，比如室内运动、唱歌、给朋友打电话等。但是，最好的应对方式还是把自己的生活内容安排得充实一些，让自己动起来、忙起来，能够感受到存在的价值和生活的意义。