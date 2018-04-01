“低头族”预防颈椎病应该这么睡

你知道吗？睡眠不好跟睡姿、卧具有关，而睡姿不正确、卧具不合适，不但影响休息，甚至会引起或加剧颈椎病，但如果睡对了，却是可以有效防治颈椎病的，尤其是对经常出现脖子痛、肩膀酸、抬头困难、手麻等症状的二三十岁年轻“低头族”来说，这可不仅仅是亚健康的问题。如果已经被脊柱外科门诊诊断为“颈椎曲度变直”“颈椎反弓”，又很难改变长期低头玩手机、看电脑、伏案工作等习惯，不妨从睡觉入手，努力拯救一下自己的颈椎。

建议睡姿：头颈保持自然仰伸位

南方医科大学第三附属医院脊柱外科一区主任张忠民介绍，仰卧位能够很好地维持颈椎的自然弧度，适合有颈椎或脊椎病痛的人。仰卧位一般将头颈部置于枕头中间凹陷处，使枕头的支点位于颈后正中处，并与颈背部的弧度相适应以保持颈椎的正常生理曲度。

选择枕头：

柔软、透气、可调整

张忠明介绍，针对颈椎向前凸的生理曲度，睡眠时若颈部下方有支撑，会更适应颈椎的前凸曲度，有利于放松颈部肌肉，这就对我们枕头的材质、形状以及位置摆放有一定要求。

目前市面上有不同的枕头，如蒲绒枕、木棉枕、动物毛枕、荞麦枕、决明子枕、橡胶枕、记忆棉枕、竹枕等等。不同材质的枕头各有优缺点，在选择枕头时我们谨记一个原则：柔软、透气、可调整。

忌高枕。还在提“高枕无忧”？医生说，不单在睡眠中，在日常休息时，如卧床看书、看手机、看电视等都尽量避免使用高枕。高枕状态使得头颈前凸曲度加大，不仅椎体前方的肌肉与前纵韧带易因张力过大而出现疲劳，容易引起慢性损伤。同时，椎管后方的黄韧带可向前突入椎管，以致椎管增加了来自后方的压力。

忌无枕。无枕使得头颈部处于仰伸状态，易使后方的黄韧带向椎管内陷入，以致压迫刺激脊髓。特别是椎管狭窄者。

宜元宝形枕。关于枕头形状选择，最佳应该选用中间低、两端高的元宝形。因为其能利用中间凹陷部来维持颈椎的生理曲度，对头颈部可起到相对的制动与固定作用，减少在睡眠中的异常活动。次之可选用平枕。但禁止选用中间高、两头低的山丘形。

选择床垫：

颈椎病人床垫不是越硬越好

棚床：最大的缺点是由于人体重量的压迫而形成中央低、四边高的状态。当编织物松弛后，则增加腰背部卧侧肌肉的张力，头颈部的体位处于相对升高位置。

钢丝弹簧床：不适用于颈椎病及其他脊柱伤病患者。

钢架木条床：可维持脊柱的平衡状态而有利于脊柱或下肢伤患者。

袋装弹簧床垫：可根据人体各部位负荷大小的不同和人体曲线的特点，选择不同规格与弹性的弹簧合理排列，以达到维持人体生理曲线的作用。

其他床垫：泡沫塑料床垫，通气性太差;气垫床或水床，床垫内通过气体或水流的流动调整患者躯体的负重点，适用于严重的瘫痪、瘦弱、高龄患者，但价格昂贵。

很多老年人有个观念，觉得越硬的床垫对脊柱越好，其实并不是，床垫应该选择软硬适中的，一般选择形变在5厘米的床垫较好，既可以防止皮肤压红，又有一定的舒适性。对于颈椎病病人床垫选择同样如此，太软的床垫可能引起颈椎生理弯曲改变导致颈部不适，太硬可能出现皮肤软组织受压严重。

不同年龄阶段人群选择床垫枕头的标准是否不同？

专家表示，对于不同年龄阶段的人群床垫的选择大致同上，一般没有特殊的要求。在枕头的选择方面倒是需要注意一下。婴幼儿由于脊柱生理弯曲尚未完全形成，加上头颅比例相对较大，一般1岁内的婴儿可以完全不需要枕头。随着抬头、翻滚以及站立的行为发展，脊柱的生理弯曲形成后可以给予选择适当高度的枕头，高度以自然站立时枕部和背部最高点之间的水平高度差为宜。选择软硬适中、透气舒适的即可。