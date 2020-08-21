“低头族”失眠？或祸起颈椎问题

由于工作方式的改变，加之不良生活习惯、姿势以及行为的影响，社会中颈椎病人群越来越多。而颈椎问题也会影响我们的睡眠，这恰恰是我们容易忽略的一个重要原因。颈源性失眠是“低头族”常见的失眠原因之一。

有种失眠叫做“颈源性失眠”

24岁的小刘从事电子商务工作，由于职业原因，小刘经常在电脑面前一坐就是一整天，甚至于加班、熬夜。渐渐地小刘发现自己肩颈部有些许不适，不仅如此，晚上还经常失眠，躺在床上翻来覆去睡不着。小刘的身体也渐渐消瘦，其颈部疼痛严重影响了工作跟生活。于是，在亲戚的介绍下，小刘来到广东省第二中医院找范德辉教授看看。

范教授接诊到小刘，便给他做了详细的检查，结合小刘的病史和影像学资料，范教授判断小刘的失眠是由颈椎引起的，是常见的颈源性失眠。在确定病因后，范教授便采用龙氏手法对小刘错位的颈椎进行纠正。在颈椎错位得到纠正后，小刘的颈肩疼痛感瞬间减轻了七八分。不仅如此，几次治疗之后，小刘发现他的睡眠状态也恢复正常了，可以一觉睡到天亮了。此外，范德辉教授还叮嘱小刘回去要积极改变生活中的不良习惯，坚持锻炼有助于后期康复和预防再发。

颈椎问题与失眠会恶性循环

范德辉教授解释，颈椎出了问题，会导致头部血液循环不畅，容易出现头颈肩部酸痛，还会容易出现心烦、多梦、易醒等症状。颈椎不好会导致睡眠差，而长期的睡眠差又会反过来导致颈椎问题，如此进入一个恶性循环。如果你的失眠用了生活方式干预、药物治疗仍没有明显改善，而你刚好又是“低头族”，那不妨去找医生看看有无颈椎问题。

治未病小窍门：常后仰颈椎

范教授教授提醒，预防颈椎问题，预防失眠，就要在生活中保持良好的姿势，工作时要保持头部不过分前倾, 颈部正直, 不歪头, 保持脊柱原有的生理曲线。工作期间每隔40分钟做一次颈部的自我放松休息, 可以把头向后靠在椅背上休息一下, 或起身仰头活动颈部，比如抬头看看天花板或仰望天空。在抬头的过程中，双手抱头向前拉头，头稍用力往后仰对抗，动作缓慢，并且可以保持后仰状态下10秒左右, 再回到正常位置, 10次为一组，每天至少3组。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 金小洣 陈敬伟）