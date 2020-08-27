枕头 其实不是用来“枕”头的

在我们的日常认知中，枕头，顾名思义，就是躺着的时候垫在头下面使头略高的卧具。但是，枕头真的是像字面意思一样，只是枕头的吗？

枕头枕的可不只是头

其实，枕头并不只是用来枕头的，如果只是用枕头来垫着头睡觉，那么你就做错了。很多人睡眠质量不佳，就是因为睡觉时枕枕头的姿势不对。单纯用枕头垫着头，会造成肩膀与枕头中间的颈椎悬空，使颈部肌肉无法得到完全的放松休息，导致睡觉的时候脖子产生酸痛感、拉伤肌肉，严重时甚至难以入睡。

保持良好的睡眠质量的关键之一就是要用对枕头，发挥其应有的功效。睡觉时，要把脑袋和脖子都放到枕头上，让枕头撑着头颈，使颈部处于正常颈曲位置，这样枕头才能发挥作用。如果仅仅是用脑袋枕着枕头，姿势不对，再贵再好的枕头也无济于事。

高度要选对睡眠才能好

除了正确的“枕姿”，选择一个合适高度的枕头也是保证睡眠质量的重中之重，枕头过高或者过低都会对身体造成伤害。研究表明，过高的枕头会阻碍头部正常的血液循环，易导致脑缺氧，引发打呼噜、落枕等问题的发生，高血压、颈椎病和脊椎不正的病人也不能使用高枕；而过低的枕头则容易引起眼睑和脸部水肿，哮喘病、肺病、心脏病的人也不能使用低枕。

科学、舒适的枕头高度是根据人体颈椎排列的生理曲线确定的，只有保持其正常的生理弯曲，才能让肩颈部的关节、肌肉、韧带等处于放松状态，得到较好的休息。一般情况下，枕头高度以稍低于肩到同侧颈部距离为宜，大概在8—15厘米，或按公式计算：（肩宽-头宽）÷2。

选择枕头还需要考虑睡姿

不同的睡姿所需要的枕头高度也不同，在选择枕头的时候，睡姿的差别也需要考虑在内。习惯仰卧睡觉的人，枕头高度最好是8—13厘米（大概一个拳头的高度），同时，膝盖下方也可垫一个枕头，缓解脊椎压力。习惯侧卧睡觉的人，枕头高度以个人肩膀的宽度为宜，大概在13—15厘米之间，让颈椎和腰椎差不多保持在同一条水平线上。而喜欢俯卧睡觉的人，可以选择非常薄的枕头，也可以不用枕头，同时，为了避免腰疼，最好在腹部垫一个薄枕头，但通常不建议采取俯卧睡姿。

软硬、弹性等也会影响睡眠质量

枕头的材质、枕型、软硬程度也会对我们睡眠产生影响，枕芯应选质地松软之物，制成软硬适度、稍有弹性的枕头为好。枕头太硬会使头颈部与枕头接触部位压力增强，造成头部不适；枕头太软，则难以维持正常高度，头颈部得不到一定支持而疲劳。此外，枕头应有合适的弹性，若枕头弹性过强，则头部不断受到外加的弹力作用，产生肌肉疲劳和损伤，如“弹簧枕”“气枕”等，都不能算是有利于健康的枕头。

说了这么多，枕头对于睡眠的重要性不言而喻，选择一个合适的枕头不仅能改善肩颈酸痛等不适症状，还能提高睡眠质量。市面上各种各样的枕头，五花八门，品种繁多，价格也有很大差异，挑选时要结合自己的情况，选择最适合自己的。（程方洁）