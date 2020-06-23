随着电子产品在生活、工作中的日益普及，越来越多的青年人、中老年人甚至是青少年加入了“低头族”行列。不良的姿势习惯会对颈椎造成相当大的负担，除了我们能直观感受到的颈肩酸痛之外，还会造成颈椎的生理曲度变直、肌肉韧带劳损钙化、颈椎间盘突出等等一系列的问题。

那么颈椎病该如何预防？出现哪些症状需要到医院就诊呢？

2020年6月24日（周三）14:00-15:00人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京天坛医院骨科主任刘宝戈教授进行视频直播，为大家解答颈椎病的预防诊疗相关问题，千万不要错过。

医生简介：

刘宝戈，主任医师、教授、博士生导师、首都医科大学附属北京天坛医院骨科主任、学科带头人、比利时根特大学医学博士。

欧洲脊柱学会常委 、欧洲脊柱学会学术日程委员会委员 、国际脊柱学会执委 （亚洲区负责人）。

中华医学会骨科学分会委员、中国医师协会骨科医师分会委员、中国医师协会显微外科医师分会显微神经脊柱专委会副主任委员、中国医师协会运动医学医师分会常委、中国医师协会运动医学医师分会脊柱学组组长、中华预防医学会脊柱疾病预防与控制专业委员会常委、中国康复医学会脊柱脊髓专业委员会委员、中国康复医学会脊柱脊髓专业委员会委员、中国老年学与老年医学学会骨科分会 副主任委员、北京医学会骨科学分会常委。

擅长：脊柱外科相关疾病的诊治，包括颈椎畸形、脊柱畸形、脊柱肿瘤、脊柱脊髓损伤、腰椎退行性疾病、重度腰椎管狭窄、上颈椎及枕颈畸形手术，脊柱畸形矫形、脊柱肿瘤全椎体切除和颈腰椎翻修手术。

慢性劳损容易诱发颈椎病

慢性劳损主要包括三种情况：

1、不良的睡眠体位

枕头过高、过低都会使颈椎处于非生理性姿势状态，长时间保持这种体位容易造成椎旁肌肉、韧带及关节的平衡失调，加重椎间盘组织的负荷从而加速退变过程。

2、不当的工作、生活姿势

长期低头伏案工作或者生活当中长时间低头玩手机容易造成颈后部肌肉韧带组织的劳损。同时，在屈颈状态下椎间盘的内压力大大高于正常体位，甚至可超过一倍以上，这就使其退变进程大大加快。

3、过量的体育锻炼和过度的颈部运动

适量的体育锻炼有助于健康，但超过颈部可耐受量的运动，如以头颈部为重心的人体倒立或翻筋斗等会导致颈部劳损。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

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