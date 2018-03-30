郁琦：控制多囊卵巢综合征要注意四个方面

近日，由北京协和医学院公共卫生学院、北京医卫健康公益基金会主办，拜耳医药保健有限公司支持的“中国妇科发展论坛”在人民日报社人民网1号演播厅举办。全国各地200多位妇科专家齐聚论坛，共同推动“全国妇幼全生命周期卫生健康服务促进项目”开展。记者就多囊卵巢综合征对女性健康的影响采访了北京协和医院妇产科副主任、主任医师郁琦。

北京协和医院妇产科副主任、主任医师郁琦

郁琦介绍，多囊卵巢综合征对女性健康危害极大，这种疾病一是会导致女性产生“高雄症状”，也就是女性脸上长痘，上臂、大腿、肚子上、胸部等身体部位多毛；二是会导致女性长胖，增加女性患糖尿病、高血压、心脏病、脑血管疾病的风险；三是会导致女性月经不调，危害子宫健康，增加女性患子宫内膜癌的风险。郁琦表示，多囊卵巢综合征可以从四个方面进行控制，一是抗雄性激素，二是规律月经，三是控制体重，四是控制痤疮、多毛等高雄症状和生育问题。

郁琦特别向广大女性介绍，对没有生育需求的女性来说，长期使用口服避孕药是控制多囊卵巢综合征最有效、最安全的方式。郁琦表示，女性长期使用避孕药一是避免了生育带来的风险，二是规律月经，三是有效抗雄，可以说避孕药对控制多囊卵巢综合征具有极强的针对性。“目前尚不清楚多囊卵巢综合征的发病原因，但对这个疾病，不论预防还是治疗，长期服用避孕药、控制饮食和运动是最有效的方法。”郁琦补充说。