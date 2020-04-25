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《卵巢癌PARP抑制剂临床应用指南》线上发布

2020年04月25日19:22 来源：人民网-人民健康网

25日，由中华医学会妇科肿瘤学分会组织编写的《卵巢癌PARP抑制剂临床应用指南》（以下简称指南）在线发布并启动巡讲。

“卵巢癌是最常见的妇科生殖系统肿瘤之一，PARP抑制剂改写了传统的化疗模式，开启了卵巢癌精准治疗的大门。” 中华医学会妇科肿瘤学分会主任委员、浙江大学医学院附属妇产科医院谢幸在致辞中说。为规范其临床应用，中华医学会妇科肿瘤学分会特地组织专家编写了《卵巢癌PARP抑制剂临床应用指南》，以期为PARP抑制剂的临床实践提供参考准则，最终让患者获益。希望能通过指南的推广，为健康中国行动中提出的肿瘤防治目标贡献力量！

谢幸还指出，指南撰写过程充分尊重循证证据，特别是来自中国人群的证据，使得推荐意见和级别更有说服力，是指南规范性的体现；此外，考虑到中国特色的实际国情，提出了一些与NCCN指南不一样的推荐，是指南实用性的体现；希望借助指南的制定对包括HRD检测在内的医疗技术的发展有所推动，是本指南创新性的体现。希望大家在应用指南的临床过程中提出宝贵意见和建议，为指南的更新、升级作参考。

“卵巢癌恶性程度较高，严重危害妇女健康，PAPR抑制剂的出现改变了卵巢癌的传统治疗模式，改善了预后，为患者带来福音。随着适应证的拓宽及临床应用范围的增加，在其临床实际使用过程中也渐渐出现了一些争议性问题，出台一部具有中国临床特色的指导性文件很有必要。”国工程院院士、中华医学会妇科肿瘤学分会前任主任委员、华中科技大学同济医学院附属同济医院马丁在讲话中表示。希望将来有更多的中国人自己的证据参与到指南编写，发出中国临床声音，并增加对国际指南循证证据的贡献度。

人民卫生出版社总编辑杜贤表示，本指南源于中国临床实践，汇聚众多国内外循证证据，具有科学性、权威性、实用性、规范性，相信一定能够为临床提供更好的指导。希望将来能将指南推向国际，发出中国声音。

中华医学会妇科肿瘤学分会候任主任委员、山东大学齐鲁医院孔北华、中华医学会妇科肿瘤学分会秘书长、浙江大学医学院附属妇产科医院王新宇、中山大学肿瘤防治中心黄鹤、北京协和医院吴焕文等分别在线做主题报告和分享。

(责编：李轶群、许晓华)


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