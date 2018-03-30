受访专家：第三军医大学西南医院皮肤科主任医师 郝 飞

临睡前洗个澡，洗去一天的灰尘、一身的疲惫，成为不少人每天最享受的时刻。但第三军医大学西南医院皮肤科主任医师郝飞告诉《生命时报》记者，临睡前洗澡可能导致睡不好。

研究发现，等到体温降到特定温度时，人体才会有困意，催促身体赶紧睡觉。如果睡觉前体表温度升高，则会影响正常入睡。洗澡可以促进血液循环，缓解疲劳，但也会让身体体表温度升高，会抑制大脑褪黑素的分泌，从而降低睡眠质量。这也是不提倡睡前做任何可使人体表温度升高活动的原因。

郝飞建议，至少在睡前一小时洗澡更好，水温控制在37~39摄氏度左右。这样，到了睡觉时间，体温已降到合适的温度，更容易入睡。如果回家比较晚，可以在洗完热水澡后，用冷水敷敷额头、冲冲手腕，加速降低体温。

除了临睡前，还有一些时间段容易“洗错澡”：

运动后。不少人喜欢运动后马上洗澡，冲掉汗液。其实，这时身体处于兴奋状态，不宜立即洗热水澡或蒸桑拿，否则会增加流向肌肉和皮肤的血液，导致其他器官供血不足。还有，运动后呼吸急促，在空气不流通的浴室里很容易缺氧，加上本来出汗后血液容量相对不足，引起头晕眼花、全身无力，甚至虚脱休克和晕厥等症状。因此，运动后最好休息30~45分钟再洗澡。

饭后或空腹洗澡。饭后立即洗澡会使消化道血流减少，影响食物的消化和吸收。空腹洗澡则会造成低血糖、脑供血不足，导致晕厥。洗澡时间应在饭后1小时左右为宜。

泡澡时间太长。总泡在浴缸里容易让人疲劳，头部血液供应减少，导致脑部或心脏缺血、缺氧，严重时甚至会诱发心律失常而猝死。因此，泡澡控制在20分钟以内，如果是淋浴，7分钟左右即可。（记者 王冰洁）