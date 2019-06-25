运动后马上洗澡伤心脏

运动后大汗淋漓，很多人会马上洗个热水澡，觉得倍感清爽。然而并不是每个人都觉得“爽”，有的人会出现头晕眼花，严重的可能虚脱或休克。尤其对合并有潜在心脑血管疾病的患者来说，会大大增加心脑血管意外的可能。因此，运动后应安静休息，最好待心率恢复到日常状态，以20~40分钟为宜。

运动时，我们代谢旺盛、身体产热增加、心率加快、汗液蒸发、皮肤血管扩张、流向目标肌肉的血液增多。运动停止后，这种情况还会持续一段时间。此外，皮肤还会不断向外散发热量，血管呈扩张状态，血液流量明显增多，这使身体其他地方的血流量相对减少，表现为血压降低。若我们马上洗澡，会刺激皮肤的血管进一步扩张，使血流量高度集中，导致血液循环供应的重要脏器，如心脏或大脑供血不足，血压趋向更低水平。尤其当洗澡水温较高时，出汗增加，诱发体内失水，容易造成头晕、全身无力、跌倒等意外情况。有心脑血管疾病、冠心病、高血压的人更不要运动后马上洗澡， 容易出现心慌心悸、头晕耳鸣等症状，甚至有摔倒或脑出血等意外发生。

现在天气炎热，许多人运动后喜欢冲个冷水澡，这也对身体不利。冷水浴使身体毛孔立即闭合，毛细血管收缩，阻断身体与外界循环。虽然短时间身体感觉清爽，但阻断体热的散发不利肌肉恢复，也容易受凉感冒或头痛。

因此，运动后大家要进行恢复性休息，洗澡时间延迟到运动后1小时，待身体恢复到健身前的状态，再洗澡，水温在35~37摄氏度为宜，接近体温，不冷不热。▲