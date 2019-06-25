运动后马上洗澡伤心脏
运动后大汗淋漓，很多人会马上洗个热水澡，觉得倍感清爽。然而并不是每个人都觉得“爽”，有的人会出现头晕眼花，严重的可能虚脱或休克。尤其对合并有潜在心脑血管疾病的患者来说，会大大增加心脑血管意外的可能。因此，运动后应安静休息，最好待心率恢复到日常状态，以20~40分钟为宜。
运动时，我们代谢旺盛、身体产热增加、心率加快、汗液蒸发、皮肤血管扩张、流向目标肌肉的血液增多。运动停止后，这种情况还会持续一段时间。此外，皮肤还会不断向外散发热量，血管呈扩张状态，血液流量明显增多，这使身体其他地方的血流量相对减少，表现为血压降低。若我们马上洗澡，会刺激皮肤的血管进一步扩张，使血流量高度集中，导致血液循环供应的重要脏器，如心脏或大脑供血不足，血压趋向更低水平。尤其当洗澡水温较高时，出汗增加，诱发体内失水，容易造成头晕、全身无力、跌倒等意外情况。有心脑血管疾病、冠心病、高血压的人更不要运动后马上洗澡， 容易出现心慌心悸、头晕耳鸣等症状，甚至有摔倒或脑出血等意外发生。
现在天气炎热，许多人运动后喜欢冲个冷水澡，这也对身体不利。冷水浴使身体毛孔立即闭合，毛细血管收缩，阻断身体与外界循环。虽然短时间身体感觉清爽，但阻断体热的散发不利肌肉恢复，也容易受凉感冒或头痛。
因此，运动后大家要进行恢复性休息，洗澡时间延迟到运动后1小时，待身体恢复到健身前的状态，再洗澡，水温在35~37摄氏度为宜，接近体温，不冷不热。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn