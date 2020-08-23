洗澡让人神清气爽，整个人都舒服。但是，有几种情况千万不要洗澡。

长时间体力或脑力活动后不要洗澡。长时间体力活动后，血液循环处于活跃状态，立刻洗澡会加重心脏和血管的负担，体质差的人还有致命的危险。长时间脑力活动时，大脑对血液需求量非常大。如果立刻去洗澡，血液会向体表皮肤进行转移，很可能造成大脑供血量迅速降低，从而导致晕厥。

吃饱或空腹不要洗澡。吃饱后，体内血液集中在消化系统，如果这时洗澡，周围血管扩张，造成消化系统血液循环相对减少，容易导致消化不良。空腹时，体内血糖水平降低，洗澡让流向皮肤组织的血液增加，供应脑部血液量减少，可导致晕倒等意外发生。

酒后不要洗澡。酒精会抑制肝脏功能活动，阻碍糖原释放。洗澡时，人体内的葡萄糖消耗增多，血糖得不到及时补充，容易发生头晕、眼花、全身无力等症状，严重时还可能发生低血糖昏迷。酒后泡澡，还有睡着后溺水的风险。▲