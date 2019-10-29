热水澡解乏？温度过高小心湿疹爬上身

日常生活中，有些女性、老年人特别喜欢在洗澡的时候把水温调得特别高，其实这对皮肤特别不好。皮肤表面有皮脂膜，皮脂膜是由皮脂腺分泌的油脂、汗腺分泌的汗液和脱落的角质细胞经过乳化在皮肤表面而形成的一层保护膜。如果每次用温度特别高的水洗澡的话，会破坏皮脂膜，引起皮肤表面非常干燥，比较轻的就是会有些脱屑，严重的会出现一些湿疹样的表现。我们在临床中有一个乏脂性湿疹，很大一部分原因是洗澡的时候水温太高或者洗澡过于频繁造成的。

目前来讲，比较推荐的最适合的温度是人体的温度，37-38℃洗澡是最为适合的。但是也要根据情况，如果水温过低洗澡很不舒服，而且还容易感冒；水温太高了就会破坏我们的皮肤屏障，会引起皮肤干燥、湿疹。

对于洗澡的次数是没有严格限制的，但有很多需要我们注意。

首先要根据季节。炎热夏季，天天出汗，我们可以天天洗澡，但洗澡的时候尽量冲一下就可以了，不要每次都要用沐浴露，这是要注意的问题。到了秋冬季节，天气特别干燥的时候，如果运动量不大，出汗又不多的话，一周两到三次就可以了。

当然，不同年龄洗澡的次数也是不一样的。

儿童的皮脂腺没有发育，皮肤表面极容易受外界环境的影响而改变。如果外界很干，皮肤也会很干，新生儿没有必要天天洗澡，同时也要把温度控制在37℃左右，每次洗澡的时间掌握在5分钟左右就可以了。

老年人皮脂腺萎缩，皮脂膜受到破坏，皮肤很干，因此秋冬季节一个星期左右洗一次澡也是可以的。

很多年轻人喜欢或习惯了夏天、冬天都是天天洗澡，没有关系，洗完澡以后，尤其是秋冬季节一定要及时涂抹保湿霜，这是非常重要的。

文/姜薇 （北京大学第三医院）